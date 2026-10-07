"השנאה זאת הצוואה שלהם?": אושר כהן במסר כואב

שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, אושר כהן משתף היום (רביעי) מסר ארוך וכואב על הזיכרון, השכול ובעיקר על האחדות שנוצרה אחרי הטבח - ונעלמה עם החזרה לשגרה.

"אנחנו עם ישראל. אנחנו עם שמח שרוצה לשכוח, מסרבים להאמין. אז אנחנו עוצרים רגעים והולכים להופעות ומסיבות כדי להדחיק, רק בשביל לשכוח את הכאב שפוקד אותנו".

"שכחה היא פונקציה. שכחה היא רגע שבו הזיכרון שלנו לא עובד, אבל הזיכרון הוא תמידי. ואנחנו עם ישראל ששוכח מהר. לא רק את מה שעשינו ביחד, אלא כמה שהיינו ביחד".

"מה, אנחנו צבועים?"

"למה אבל רק בימי האבל? למה רק ביום הזיכרון אנחנו מתעדכנים ברשתות והלב מתכווץ מסטורי לסטורי? מה, אנחנו צבועים? הרי מה שכואב תמיד".

כהן המשיך והתייחס לפילוג ולשנאה בחברה הישראלית: "עם שרב אחד עם השני. עם שרב אחד עם השני, כמו שאנחנו היום. זאת הצוואה שלהם? ילדים שלא מפסיקים להחרים אחד את השני, הצפירות בכבישים, השנאה הפשוטה הזאת - זאת הצוואה שלהם?"

"סליחה על החיים שלנו, שאנחנו הצוואה שלכם. שדווקא כן יהיה לנו לקיים, מימים שצבע האדם עוד טרם השתלב באדמה ביחד עם המדינה - הערבות ההדדית, הוויתור וההקרבה לכוחות שלנו, כי האובדן גדול עלינו".