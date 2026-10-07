אבישי גרינצייג על פרשת מלי וליאל ירושלמי: ״מטורף כמה שזה מטורף״

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס היום (רביעי) להתפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי ועל חזרתם בטיסה לארץ.

גרינצייג התייחס לכך וכתב: ״המשטרה מעדכנת את הציבור על לוח המראות ונחיתות של אזרחיות פרטיות שאינן חשודות בפלילים, ושאין נגדן למעשה שום טענה (לאחר שהמשטרה מלכתחילה הודיעה בטעות שהם השתמשו בדרכונים מזויפים). זה מטורף כמה שזה מטורף״.

נזכיר כי מוקדם יותר היום ואחרי שנטען כי זוהו בנמיביה ולבסוף התברר שלא מדובר בהן - מלי וליאל יהלומי עלו לפני זמן קצר על טיסה מאתונה בדרכן חזרה לישראל. השתיים צפויות לנחות בנמל התעופה בן גוריון בסביבות השעה 15:30, כך פורסם במעריב.