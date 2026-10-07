3 שנים אחרי: חאבייר מיליי נעמד שוב לצד ישראל

נתניהו וחאבייר מיליי ( קובי גדעון/ לע״מ )

נשיא ארגנטינה הימני, חאבייר מיליי, נחשב לאחד מתומכי ישראל הגדולים בעולם. הוא מגדיר את עצמו שותף נצחי של ישראל וארה"ב ומחבק באופן קבוע את הקהילה היהודית ברחבי העולם. לרגל ציון שלוש שנים לטבח השביעי באוקטובר, פתח מיליי בבליץ הודעות ברשתות החברתיות לחיזוק ישראל לרגל ציון יום השנה השלישי לטבח בדרום.

הודעת מיליי ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

מיליי פרסם שורה של פוסטים בתמיכה בישראל ולציון הטבח תחת ההגיה הספרדית של "עם ישראל חי". מיליי גם ביקר בישראל בזמן המלחמה עם איראן לפני מספר חודשים ורק לפני שבועות בודדים בעצרת האו"ם הקדיש חלק לא מבוטל מנאומו לגינוי האנטישמיות ותמיכה בישראל.

הודעת מיליי ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

מיליי משתף פרסומי זיכרון ועדויות מהטבח, ונעמד לצד ישראל בכל הזדמנות, בעודו נחשב לאחד המנהיגים האייקונים והמוכרים בעולם.