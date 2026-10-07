"נתניהו היה צריך לקחת אחריות לקום ולהתפטר"

אליסף פרץ, בנה של מרים פרץ ואחיהם השכול של סגן אוריאל ורס"ן אלירז פרץ הי"ד שנפלו בקרב, הגיע לאולפן סרוגים לראיון בתכנית 'כיפות ברזל'.

פרץ הסביר את החלטתו להצטרף ל'מפלגת ישר' בראשות גדי איזנקוט, לצד סרוגים נוספים כמו חילי טרופר ושירה שפירא. הוא הדגיש את הצורך הבוער בריענון השלטון ובנטילת אחריות אישית של ההנהגה בעקבות מחדל שבעה באוקטובר, ומתח ביקורת על סדר העדיפויות של הממשלה הנוכחית.

חילופי הנהגה ואחריות על מחדל 7 באוקטובר "אני באמת מאמין בזה שאחרי 20 שנה השלטון כבר מתחיל לבלבל את האדם... הכוח הוא משחית אחרי הרבה זמן וצריך להחליף פה את ההנהגה. יש פה את המחדל הגדול ביותר מאז הקמת המדינה... ויש פה ממשלה שמעדיפה את המשתמטים ולא את המשרתים." "מי שהיה אחראי למחדל... לא יכול להיות שיש פה ראש ממשלה שמנהיג את המדינה, שהמדינה הזאתי בעצם במשך השנים הקשות האלו התמכה במשתמטים, התמכה בפילוג ובשנאה... הוא היה צריך לקום להתפטר ולהגיד: 'אזרחי מדינת ישראל... אני לוקח אחריות, אני אחראי על הדבר הזה שקרה כאן על המחדל הנורא הזה, ואני שם מכתב התפטרות ועוזב'. למה? כי אני רוצה שתחנכו את הילדים שלכם לקחת אחריות." תמונת המצב הביטחונית וחובת חקירת הקונספציה בתשובה למנחה נתנאל איזק, שציין את ההישגים הצבאיים בלחימה בזירות השונות מאז שבעה באוקטובר, הבהיר פרץ כי למרות גבורת הלוחמים והתאוששות גופי הביטחון, אף זירה אינה סגורה הרמטית ואין תחליף לחקירה נוקבת של הכשלים. במקביל, הביע תרעומת קשה על נוכחותם בקבינט של גורמים המעודדים השתמטות. "אנחנו נמצאים במצב שבשום זירה לא סגרנו את הסיפור. בעזה חמאס מתעצם... בלבנון אנחנו נמצאים בהפסקת אש... ברור שהיו הישגים וברור שהצבא, המוסד והשב"כ התאשתו והראו לכל אויבי ישראל שמי שרים עלינו יד נשמיד אותו, אבל הדבר הזה הוא לא מוריד כהוא זה מלקיחת אחריות... אנחנו חייבים לחקור מה הוביל לקונספציה הזאת." "אני ראיתי נאום ומכתב של אריה דרעי שהוא אומר 'אני מתגאה בשלושת נכדיי החרדים העריקים'... הוא יושב בקבינט המדיני-ביטחוני ומחליט האם צבא הגנה לישראל יצא למבצע שבו יכולים חיילים להירגע. באיזה עולם זה לגיטימי שמישהו שמתגאה בנכדיו העריקים ישב בממשלה ויקבע על גורלי ועל גורל החברים שלי?"

עוד באותו נושא "אי אפשר להתעלם מההישגים האדירים מ-8.10" חדשות סרוגים

גיוס החרדים ותחושת הבגידה בציונות הדתית

פרץ, ששכל את שני אחיו – אוריאל ואלירז פרץ הי"ד – התייחס בכאב רב לסוגיית פטור הגיוס ולזלזול במסירות נפשם של לוחמי הציונות הדתית. פרץ שיתף בזיכרון אישי מאחיו אלירז ז"ל, שהקפיד על לימוד תורה יומיומי לצד שירותו הקרבי, וקרא לשילוב המגזר החרדי באמצעות סנקציות אזרחיות ולא באמצעות מעצרים תקשורתיים.

"אלירז עשה עסקה עם אשתו... 'כשאתה חוזר מהצבא, אתה לא נכנס בפתח הדלת לפני שעצרת בבית המדרש ולמדת משהו'. ב-12 וחצי בלילה אלירז מרוכז על הסטנדר, לומד תורה לפני שהוא חוזר הביתה... כשאנשי הציונות הדתית שמים את הפתק לממשלה שבראשה יהיו מנהיגים שמעודדים השתמטות – זאתי הממשלה שתהיה להם."

"בני הציונות הדתית הרגישו שמכרו אותם בכל מה שקשור לגיוס... אם הציבור החרדי לא ישתלב בחיי המדינה, אנחנו גם כלכלית וגם פיזית לא נוכל לצמוח פה."

"אני נגד זה שישלחו פלוגות מג"ב... אני נגד מעצרים, זה משרת רק אותם ומאחד אותם סביב אויב. סנקציות אזרחיות: אין נהיגה ואין דרכון, אתה לא יכול להתמודד על משרות במגזר הציבורי. לא יהיו פה אזרחים סוג א' וסוג ב'."

עוד באותו נושא הרצוג תחת מתקפה: "הנשיא של קפלן, חסר עמוד שדרה" חדשות סרוגים

קווים אדומים פוליטיים, שותפויות ואחדות הלוחמים

במהלך הראיון פירט פרץ את ארבעת עקרונות היסוד של 'מפלגת ישר' (מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות, שירות לכל ואפס סובלנות לחמאס) והבהיר כי מפלגות ערביות שאינן עומדות בהם לא יהיו חלק מקואליציה.

"גדי שם ארבעה עקרונות... מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות, שירות לכולם, וחמאס הוא ארגון טרור שיש להשמיד אותו. שום מפלגה ערבית, כלל רע"ם, לא עומדת בכללים האלה ולכן הם לא יהיו חלק מהממשלה."

"כשאתה רוצה להסתער על בית בדרום לבנון... מצד ימין יש מישהו שמצביע 'הדמוקרטים' ומצד שמאל בן גביר, ולידו ליכוד ולידו 'ישר'. במלחמה הזאת זה לא מעניין. האויב הכי גדול שלנו הוא לא החות'ים ולא איראן – אלא שאנחנו נקרע אחד את השני בפנים. אסור לשנוא חרדים, ימנים, שמאלנים, דתיים או חילונים."

"אני ועמיחי שיקלי חברים הרבה מאוד שנים... אמרתי לו: מה שאמר אורי אורבך ז"ל – 'אני מאחל לך הצלחה גדולה במפלגה מאוד קטנה'. אני חולק עליו בדרך הפוליטית, אבל אפשר לא להסכים ולייחס בכבוד."

המסר מ-7 באוקטובר: "אנחנו של ישראל"

פרץ חתם את הראיון בזיכרון מטלטל מיום הטבח בסדרות, שהפך עבורו למצפן מוסרי ולאמונה בעתיד המדינה.

"יש לי תמונה אחת שלא עוזבת אותי – רומי סויסה הקטנה מסדרות, שמחלצים אותה מהרכב שבו נהרגו הוריה, והיא צועקת: 'אתם של ישראל, תבואו להציל אותי'. אני רוצה להגיד לרומי ולכל מי ששומע: אנחנו של ישראל. אנחנו נמשיך להגן על המדינה הזאת... נעשה הכל בשביל שיותר לא יהיה שבעה באוקטובר ונעשה הכל בשביל שמי שיגדל כאן יהיה גאה במדינה שלו."