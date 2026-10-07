ויתר על מאות אלפי שקלים: ההחלטה של קובי פרץ ב-7 באוקטובר

יש הצעות שלא פשוט להגיד להן לא: קובי פרץ קיבל הצעה להופיע באירוע פרטי ואינטימי בצרפת תמורת לא פחות מ-100 אלף אירו - אך למרות הסכום החריג, הזמר החליט לוותר על ההופעה. הסיבה: האירוע נקבע ל-7 באוקטובר.

על פי הפרסום ב-mako, פרץ הוזמן להופיע בחגיגות יום הולדתו ה-70 של איש עסקים בצרפת, מול כמאה אורחים בלבד. עבור ההופעה הוצעו לו 100 אלף אירו, כאשר הטיסות, הלינה ושאר ההוצאות הנלוות היו אמורות להיות משולמות בנוסף.

ויתר על 100 אלף אירו

למרות שמדובר בהצעה כספית יוצאת דופן עבור אירוע פרטי, פרץ ואנשיו החליטו לסרב לה. גורמים בסביבתו הסבירו כי מבחינת הזמר, עצם העובדה שהאירוע מתקיים ב-7 באוקטובר לא מאפשרת לו לעלות לבמה ולהופיע.

כך, גם סכום של 100 אלף אירו, כ-380 אלף שקלים, לא הצליח לשנות את החלטתו, והוא בחר לוותר על ההופעה ועל התשלום הגבוה כדי שלא להופיע ביום שמציין את מתקפת 7 באוקטובר.