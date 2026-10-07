אחרי 40 שנה בהוליווד, כוכב "צעקה" מודה: "עדיין נלחם על תפקידים"

אחרי כמעט ארבעה עשורים מול המצלמה, מתיו לילארד כבר מחזיק ברזומה שרוב השחקנים היו שמחים לקבל. "צעקה", "סקובי דו", "היורשים", "טווין פיקס" ושורה ארוכה של סרטים וסדרות. ועדיין, בגיל 56, הוא מספר שהוליווד לא ממש יודעת מה לעשות איתו.

בריאיון בפודקאסט "I've Never Said This Before" נשאל לילארד אם הוא מרגיש שהתעשייה מעריכה אותו כאמן. התשובה שלו היתה קצרה וברורה: "לא. לא ממש".

"הם לא יודעים איפה לשים אותי"

לדברי לילארד, חלק מהבעיה נובע מכך שמעולם לא התאים לתבנית הקלאסית של הכוכב הראשי שהאולפנים מחפשים.

הוא תיאר את עצמו כטיפוס מעט מוזר, אנרגטי ומצחיק, שמסוגל במקביל לבצע גם תפקידים דרמטיים. לדבריו, התעשייה מעדיפה להכניס שחקנים למשבצת ברורה, והוא מעולם לא התאים בצורה מלאה לאחת כזאת.

במשך שנים הוא לוהק פעמים רבות לתפקידי החבר, הדמות הקומית או שחקן המשנה שמוסיף קלילות לסיפור. אלא שלדבריו, מאחורי הקלעים היתה לכך משמעות פחות נעימה.

"הם הרגישו שהם יכולים להחליף אותי", סיפר. גם כיום, אחרי עשרות שנות עבודה, הוא אומר: "אני עדיין נלחם על תפקידים".

"למה אף פעם לא נתנו לי להוביל?"

לילארד מודה שהמחשבה על מה שלא קרה בקריירה ליוותה אותו במשך שנים. הוא תהה מדוע מעולם לא קיבל הזדמנות להוביל סרט גדול בעצמו.

לדבריו, הבעיה לא היתה מחסור בקהל או ביכולת משחק. התחושה שלו היתה שמקבלי ההחלטות בתעשייה לא ראו בו את האיש שאפשר להציב בראש הפקה גדולה.

"אני נמצא בסרטים נהדרים, אבל אף אחד אף פעם לא מקשר אותי לגדולה", אמר. לדבריו, הקרדיט על הסרטים שבהם השתתף הלך פעמים רבות לכוכבים אחרים.

השותף לדירה שהפך לכוכב ענק

בתוך הווידוי הגיע גם שם מוכר במיוחד. לילארד סיפר כי במשך שנתיים התגורר עם פול ראד, הרבה לפני שראד הפך לאחד הכוכבים הגדולים והמוכרים בהוליווד.

לילארד הודה כי במשך תקופה ארוכה התקשה עם הצד התחרותי של המקצוע. גם כשהקריירה שלו הצליחה, הוא הרגיש שהוא נמצא בצלו של ראד.

לדבריו, בכל רמת פרסום שאליה הגיע, ראד נראה לו מפורסם ממנו פי כמה. בגיל 56 הוא כבר מתייחס לתחרות אחרת ומדגיש שהוא אסיר תודה על הקריירה הארוכה שלו.

ודווקא עכשיו הוא חוזר למסך

הדברים מגיעים בזמן שלילארד נמצא שוב בפרויקט גדול. הוא משתתף בעיבוד הטלוויזיוני החדש ל"קארי" של סטיבן קינג, שעולה היום ב-Prime Video. בסדרה הוא מגלם את מנהל בית הספר הנרי גרייל.

הסדרה החדשה מעבירה את הסיפור המוכר של קארי לעידן הרשתות החברתיות והבריונות המקוונת. בהמשך השנה לילארד צפוי להופיע גם בסרט "Behemoth!", לצד פדרו פסקל, אוליביה ויילד וויל ארנט.

אחרי כמעט 40 שנה בתעשייה, לילארד אולי עדיין נדרש להילחם על תפקידים, אבל הקהל לא שכח אותו. לדבריו, בתערוכות ומפגשי מעריצים התורים אליו ארוכים, סימן מבחינתו שהקשר עם הצופים נשאר גם כשהוליווד עצמה התקשתה להחליט באיזו משבצת לשים אותו.