התפתחות מפתיעה: מלי וליאל יהלומי בדרך לישראל

אחרי שנטען כי זוהו בנמיביה ולבסוף התברר שלא מדובר בהן - מלי וליאל יהלומי עלו לפני זמן קצר על טיסה מאתונה בדרכן חזרה לישראל. השתיים צפויות לנחות בנמל התעופה בן גוריון בסביבות השעה 15:30, כך פורסם כעת (רביעי) במעריב.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, אחרי הפרסומים על מעצרן של השתיים באפריקה, לפי עדויות חדשות שהגיעו מתחנת המשטרה המקומית, שתי הנשים המוחזקות במעצר אינן הישראליות, אלא אזרחיות איראניות שהחזיקו בדרכונים ישראליים מזויפים. כך על פי הפרסום באתר מאקו.

האירוע שהחל בדיווחים על תפיסתן של השתיים במדינה שבדרום-מערב אפריקה, קיבל תפנית חדה בעקבות ביקורו של שליח חב"ד בנמיביה, הרב יוסף רחימי. הרב, שנחשף לדיווחים על מעצרן של אזרחיות ישראליות, מיהר לתחנת המשטרה המקומית כדי לספק להן מזון, מים וסיוע הומניטרי.

"הבאתי אוכל ומים לאמא והבת מתוך מחשבה שמדובר בליאל ומלי", שחזר הרב רחימי בשיחה עם mako. "הגעתי לתחנת המשטרה ומתברר שאלה לא הן. ראיתי אותן פיזית, זה לא הן".