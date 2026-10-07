הרשת בהלם: ינון מגל הביס את עמית סגל

מידי שנה ישראלים רבים מסוקרנים, מיהם הישראלים הוויראלים ביותר ברשת. על פי נתונים של Top-X של ליאור מלנבוים, במקום הראשון נמצא עיתונאי 'הארץ' ג'וש בריינר, מיד אחריו במקום השני ינון מגל.

במקום השלישי ברק סרי, במקום הרביעי בן כספית, במקום החמישי נדב איל, במקום השישי שורד השבי רום ברסלבסקי, במקום השביעי אבישי גרינצייג, במקום השמיני דניאל עמרם, במקום התשיעי יוזר בשם "הוליסמוק" ובמקום העשירי יונתן אוריך.

עמית סגל נמצא רק במקום ה-18.

רבים פקפקו בנתונים וטענו כיצד יכול להיות שסגל נמצא רק במקום ה-18, ליאור השיב להם: "זה מדד ציוצים ויראליים. לא כמות עוקבים או מספר חשיפות כללי.

עוד הוא הוסיף: "אנחנו סורקים ציוצים בעברית עם מעל 50 ריטווטים. פעם היינו סורקים הכל - עכשיו בגלל המחיר של ה api אנחנו היינו חייבים לעשות הגבלה על כמות הציוצים הנסרקים ואז בעצם יש לנו רק ציוצים שיצרו engagement מחוץ למעגלים של המשתמש.

‏ולכן הדוח לא מושפע מכמות עוקבים או מכמות ציוצים...".