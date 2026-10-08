פרופ' כהן אליה תוקף את נתניהו: "אסור לך לעשות את זה"

בנימין נתניהו ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

פרופסור משה כהן אליה, התייחס היום (חמישי) לטבח ה-7 באוקטובר, הדף את הטענות נגד ראש הממשלה נתניהו, אך הוסיף מצידו הערה קטנה.

בפתח דבריו כתב הפרופסור: "האמריקאים נוהגים לדבר על "הפתעת אוקטובר" שצצה הפלא ופלא ממש לפני הבחירות שמתקיימות בארה"ב בחודש נובמבר. אצלנו זו לא הפתעה אחת, אלא סדרה של גילויים, שהפלא ופלא, צצים רגע לפני הבחירות, בעיקר מצד כל מיני לשעברים ממורמרים, ובפמפום מתלהב של תקשורת השמאל. ‏אז בואו נראה מה יש לכוכב הבא של "קמפיין ההשפעה" - המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה, האלוף במיל' אבי גיל, לומר, בראיון ליואב לימור ב"ישראל היום" כפרומו לקראת הסבב הטלויזיוני היום בערוצי השמאל: "בפברואר-מרץ 2023 נתניהו התחיל להאמין שהכול אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו, ושהצבא הוא חלק מהעניין". ‏נו, זה לא נכון? הצבא באמת חתר נגד ראש הממשלה והיה בקנוניה עם ראש השב"כ ומחנה קפלן להפיל אותו כדי לשמר את מוקדי הכוח של היוריסטוקרטיה וההגמוניה הישנה. רק אידיוט לא מבין את זה, ונתניהו היה צריך לדפוק על השולחן כדי לגרום לחבורת חתרנים האלה לפעול כנגד הסרבנים. אז זה הגילוי המרעיש?"

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עוד הוא הוסיף: "מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ - זאת עובדה. מי שנפגש או קיבל - מסתיר את זה".

‏מי מסתיר את זה? זה דווח. השאלה היא עם מי הוא נפגש. ההערכה היא שהוא נפגש עם ראש השב"כ רונן בר ולא עם ראש הממשלה, כי כבר דווח שאין כל תיעוד ביומני הלשכה על פגישה כזו. אז מר ממורמרי אבי גיל, שבא לסגור חשבונות, שאלת את חברך רונן בר אם הוא פגש את ראש המודיעין המצרי, לפני שאתה מכניס רפש ורומז בצורה ערמומית שראש הממשלה פגש אותו?

"אפשר היה להביא יותר חטופים חיים, מוקדם יותר. חד-משמעית כן". ברור שכן, השאלה היא באילו תנאים - אם זה בתנאי כניעה, אז לא תודה. בסופו של יום נתניהו החזיר את כולם, ונכון שנהרגו גם חטופים בשבי, אבל האומה שלנו איננה נמצאת באותה רמת סיכון שבה הייתה אילו היינו מחזירים את כולם בשלב מוקדם יותר ומביאים את חמאס אל גבול יישובי העוטף".

‏לסיום הוסיף כהן אליה: "והערה לנתניהו עצמו - יש בעיה עם האנשים שאתה מעסיק. אסור לך להביא אנשים שהם מהצד השני. כי בהזדמנות הראשונה הם יתקעו לך סכין בגב כדי לעבור מבצע טהרה בקרב האליטות של ההגמוניה הישנה. כך כל הג'ובים ייפתחו בפניהם, בדיוק כפי שעשה קודם ראש הסגל הקודם שלך, יואב הורוביץ".