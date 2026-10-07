טלי גוטליב בקריאה חריפה: "אתה איש ימין, תפרוש"

חברת הכנסת טלי גוטליב, פנתה היום (רביעי) בשידור חי ברדיו 'גלי ישראל' אל יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' וקראה לו לפרוץ מהמירוץ הפוליטי.

בדבריה אמרה גוטליב: "אני אומרת כאן לוינטר, תפרוש, תפרוש. אתה איש ימין אז אתה לא יכול להרשות לעצמך לפגוע בכוח של מחנה הימין, כי אנחנו במאני טיים".

‏עוד תקפה: "אתה לא יכול לעשות את זה, מה שנקרא מהרגע להרגע, עם כל מיני אמירות פומפוזיות קיצוניות כאלה שבינן לבין המציאות אין כל קשר. עם כל הכבוד, אני מציעה לו לפרוש. זה הפך להיות ליצני מאוד".