"אי אפשר להתעלם מההישגים האדירים מ-8.10"

מעולם העסקים לחזית המילואים והפוליטיקה

לאחר שלוש שנים אינטנסיביות שבהן שירת קרוב ל-500 ימי מילואים בחטיבת גבעתי ברצועת עזה, החליט איש העסקים שלמה לרנר לעשות תפנית חדה בחייו ולהשתלב ברשימת הליכוד. נתנאל איזק: "לפי העשייה שלך, מה בער בך פתאום להצטרף לעולם הפוליטי?" שלמה לרנר: "הבנתי שאני לא רוצה לחזור בעצם למקום המצומצם שאני דואג רק לעצמי, למשפחה שלי, לעסקים שלי, אלא אחרי כל מה שחווינו וכל מה שעברנו, אני כבר לא מסוגל לחזור אחורה. ואני רוצה להשפיע, להשפיע לאן המדינה הולכת, לאן הממשלה הולכת, לאן הציבור הולך. לוודא שאין עוד פעם שביעי באוקטובר, שאנחנו לא חוזרים אחורה." מנהיגות נתניהו והישגי המערכה: "שינוי היסטורי בכל המזרח התיכון" בתשובה לטענות על קונספציית העבר שקדמה לשביעי באוקטובר, הדגיש לרנר כי מאז השמיני באוקטובר מוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו מערכה נחושה שהביאה להישגים חסרי תקדים. "אפשר לעבור בטענות נתניהו עד השבעה באוקטובר, אבל מהשמונה באוקטובר אי אפשר להתעלם מההישגים האדירים עם מחירים נוראים, מחירים כבדים, אבל מלחמת העצמאות שתיים של מדינת ישראל, נתניהו מוביל אותה ביד רמה." שלמה לרנר: "תחשוב שאתה היית מנסה לדמיין שלוש שנים אחורה שאנחנו שולטים היום בכמעט 70% מעזה, שולטים בציר פילדלפי... צה"ל בנה 40 מוצבים חדשים על הקו הצהוב... זה דברים שבכלל לא היה אפשרי, לא עמדו על הפרק, והוא נלחם ועשה. וזה לא רק בעזה, גם בלבנון... חזבאללה משותק לא בגלל שהוא לא רוצה, אלא בגלל שהוא לא מסוגל."

עוד באותו נושא מהחזקים בעולם: נתניהו חושף תוכנית חדשה לחיל הים יאיר אמר

הביקורת על גדי איזנקוט והגוש הנגדי: "סכנה שתקום פה מדינה פלסטינית"

לרנר מתח ביקורת חריפה על תפיסתם הביטחונית של הרמטכ"לים לשעבר וראשי האופוזיציה, וטען כי דרכם עלולה לסכן את הישגי המלחמה ולהוביל לוויתורים מסוכנים.

לרנר: "הדרך של איזנקוט חד משמעית זה סכנה שתקום פה מדינה פלסטינית, זה סכנה שהוא לא יעמוד בלחצים... כשלא היה לו אחריות ולא היה עליו את כל הלחצים שהיה לנתניהו הוא ביקש להיכנע, אז מה יקרה כשיהיה עליו את הלחצים? ... יש פה באמת שאלה אמיתית של דרך, מי יוביל את מדינת ישראל."

החרמות במערכת הפוליטית והתרחיש הקואליציוני

במהלך הריאיון עלתה סוגיית החרמות הפוליטיים נגד הליכוד ונתניהו, והסתמכותם האפשרית של גורמי המרכז-שמאל על המפלגות הערביות להקמת ממשלה.

שלמה לרנר: "הם לא מחרימים את נתניהו, הם מחרימים את כל מי שמצביע לו, מעל מיליון איש... מוכנים ללכת לממשלה עם אנשים שלא מסוגלים להגיד שצריך להשמיד את חמאס... ובכל זאת הם בוחרים להחרים חצי מהעם שלהם, ואפילו את נתניהו שהוא בעצמו קצין בסיירת מטכ"ל ואח שכול, הכל בשביל ללכת עם מנסור עבאס."

גיוס חרדים ואירועי מודיעין עילית: "בושה וחרפה, חייבים להתגייס יותר"

השניים שוחחו על המהומות שהתרחשו במודיעין עילית בעקבות מעצר עריק חרדי, ולרנר קרא להנהגה החרדית לקחת אחריות ולהוביל תהליך גיוס נרחב.

נתנאל איזק: "כשרואים את המראות האלה, הלב מתכווץ."

לרנר: "חד משמעית, הלב מתכווץ וזה בושה וחרפה והם צריכים להתבייש בהם אלה שהיו שמה... החברה החרדית הייתה צריכה להתגייס יותר, זה ברור... זה חלק מהאתגרים של הממשלה הבאה - למצוא את הדרך איך גם לגייס חרדים וגם לשמור על עולם התורה."

עוד באותו נושא הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים יוסי בן עטר

אם השמאל יעלה - השינוי במערכת המשפט כבר לא יקרה

לרנר הדגיש את נוכחותם המשמעותית של נציגי הציונות הדתית ברשימת הליכוד, והזהיר כי תוצאות הבחירות יכריעו את דמותו של בית המשפט העליון לעשרות השנים הבאות.

נתנאל איזק: "והציבור הדתי-לאומי, איפה אתה רואה אותו?"

שלמה לרנר: "יש סיעה מאוד מאוד גדולה בתוך הציבור הדתי-לאומי בתוך הליכוד... שופטי בג"ץ הולכים להיבחר - תשעה או עשרה בשנים הקרובות. ואני אומר לך, אם השמאל יעלה פה לשלטון, השינוי במערכת המשפט כבר לא יקרה... אם הציבור רוצה שבג"ץ יבין אותו ואת הצרכים שלו בהתיישבות ובביטחון, הוא חייב שיהיה ליכוד וממשלת ימין כמה שיותר רחבה."