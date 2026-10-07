"שליחות קטלנית": רובוטים הושמדו בכבשן בגלל שוורצנגר

לפעמים המציאות נראית לא פחות מסצנה מסרט מדע בדיוני: חברת הרובוטיקה האמריקאית Figure פרסמה סרטון שבו רובוטים דמויי אדם מדגם F.02 קופצים בכוחות עצמם אל פלדה מותכת. מאחורי הפרידה החריגה עומדת עצה של ארנולד שוורצנגר, כוכב סרטי "שליחות קטלנית", שגם מופיע בסרטון.

הכול התחיל כשמנכ"ל החברה, ברט אדקוק, כתב ברשת X כי הרובוטים הוותיקים תופסים מקום במטה החברה בסן חוזה, וביקש רעיונות לפרידה ראויה. שוורצנגר השיב בפשטות: "כדאי לכם להתיך אותם". החברה יצרה איתו קשר - והחליטה להוציא את ההצעה לפועל.

לא רק מחווה קולנועית

לפי Figure, להחלטה הייתה גם סיבה עסקית: הרובוטים מכילים מנגנונים ייעודיים וטכנולוגיה קניינית שהחברה לא רצתה להעביר לצד שלישי. פירוק ידני היה דורש זמן מהמהנדסים, שאותם העדיפה להפנות לפיתוח הדור הבא.

דגם F.02 לא היה רק אב־טיפוס לתצוגה. לדברי החברה, רובוטים מהדגם צברו יותר מ־1,200 שעות עבודה במפעל ב.מ.וו בספרטנבורג שבדרום קרוליינה, וסייעו בייצור כ־30 אלף רכבי X3. כעת, עם המעבר לדגמים חדשים יותר, הגיע זמנם לצאת משירות.

חלון של 20 דקות

מציאת מפעל שיסכים לקבל את הרובוטים התבררה כמשימה מורכבת. לפי החברה, מפעלי יציקה בארצות הברית ובמקסיקו סירבו בשל הסיכון הכרוך בסוללות הליתיום־יון שבתוכם. לבסוף נמצא מפעל בעיר אימטרה שבפינלנד שהסכים להשתתף.

עוד לפני הנסיעה, הצוות אימן את הרובוטים לקפוץ מקומה שנייה אל כריות מתנפחות. נתוני תנועה של פעלולנים שימשו לאימון מערכת בינה מלאכותית בסימולציה, כדי להכין אותם לקפיצה במפעל.

בפינלנד הוקצו לצילומים 24 שעות ושישה מחזורי התכה בכבשן חשמלי בקיבולת של 75 טונות. בכל מחזור עמד לרשות הצוות חלון של כ־20 דקות, לפני שנוצר קרום על פני הפלדה המותכת. לדברי Figure, הרובוטים המשיכו להפעיל את מערכות הבינה המלאכותית גם כשהחום והשדות האלקטרומגנטיים פגעו במצלמות וברכיבים אחרים.

באחד מרגעי הסרטון, רובוט מניף אגודל בזמן שהוא שוקע - מחווה לסצנת הסיום המפורסמת של "שליחות קטלנית 2".