בן גביר מטיל פצצה: ״לא אחתום איתו הסכם עודפים״

השר איתמר בן גביר, התראיין ברדיו ׳קול ברמה׳ והבהיר כי הוא לא יחתום הסכם עודפים עם עופר וינטר.

״וינטר נמצא במצוקה, הבוחרים שלו עוזבים אותו ולכן הוא תוקף אותי. מאוד התאכזבתי מיוסף חדאד, לא ידעתי שאלו הדעות שלו. כרגע הסכם עודפים עם וינטר לא נמצא על הפרק״, אמר בן גביר.

עוד הוא הוסיף: ״יש לנו שר ביטחון טוב, אבל לי יש תפיסה ביטחונית אחרת. קשה לי מאוד עם זה שמסיתים נגדנו, עם זה שכמה קילומטרים מכפר סבא וראש העין יש מחבלים פלסטינים שמתאמנים לקראת תרחיש היפוך קנים. כשר ביטחון - ניקח למחבלים במדים את הנשק״.