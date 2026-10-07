הכל או כלום: יגואר חושפת את המכונית שתכריע את עתידה

יגואר TYPE 01 ( צילום: יצרן )

יגואר חשפה בניו יורק את גרסת הייצור של Type 01, מכונית גראן טוריסמו חשמלית בעלת ארבע דלתות, שאמורה לפתוח פרק חדש בתולדות המותג הבריטי. בחברה הגדירו את ההשקה כ״רגע הגדול ביותר מאז שנולד השם יגואר ב־1935״ - הצהרה שממחישה את גודל ההימור.

החשיפה מגיעה כמעט שנתיים לאחר המיתוג מחדש של יגואר בנובמבר 2024 והצגת מכונית הקונספט Type 00 במיאמי בדצמבר באותה שנה. הקמפיין, שלא הציג מכוניות, והקונספט הוורוד בעל העיצוב החריג עוררו מחלוקת בקרב חובבי הרכב. כעת מגיעה המכונית שנועדה להפוך את ההבטחה למוצר.

יגואר TYPE 01 ( צילום: יצרן )

יגואר TYPE 01 ( צילום: יצרן )

כוח, טווח ותג מחיר לפי נתוני יגואר, Type 01 מצוידת בשלושה מנועים - אחד מלפנים ושניים מאחור - המפיקים יחד כ־1,015 כוחות סוס. התאוצה מ־0 ל־100 קמ״ש אורכת 3.2 שניות, ובחברה מדגישים גם את כוח העקיפה: האצה מכ־100 לכ־180 קמ״ש בתוך כארבע שניות. סוללה בקיבולת שימושית של 118 קוט״ש ומערכת חשמל במתח של 850 וולט אמורות לספק טווח של עד כ־644 קילומטרים לפי הערכת תקן EPA האמריקאי, או כ־724 קילומטרים לפי WLTP האירופי. יגואר מצהירה כי טעינה בעמדה של 350 קילוואט תאפשר להוסיף כ־322 קילומטרים של טווח בתוך 13 דקות. נתוני הטווח עדיין טעונים אישור רשמי. המכונית, שאורכה כ־5.2 מטרים, מגיעה עם חישוקי 23 אינץ׳ וללא חלון אחורי. המחיר ההתחלתי בארה״ב יעמוד על 130,500 דולר; לפי דיווח בלומברג, המחיר בבריטניה יהיה 130 אלף ליש״ט. פתיחת ההזמנות מתוכננת לתחילת 2027, והמסירות הראשונות למחצית השנייה של השנה. המכונית תוכננה ופותחה בבריטניה, וגם תיוצר בה.

יגואר TYPE 01 ( צילום: יצרן )

יגואר TYPE 01 ( צילום: יצרן )

יגואר TYPE 01 ( צילום: יצרן )

לא מחפשת את האמצע

יגואר אינה מסתירה שהעיצוב נועד לפלג. מנכ״ל המותג, רודון גלובר, אמר שבמחקרי לקוחות המכונית קיבלה יותר ציונים נמוכים מהרגיל — אבל גם יותר ציונים של תשע ועשר. ״אנחנו לא מעוניינים בשש, שבע ושמונה״, הסביר.

לדבריו, יותר מ־50 אלף אנשים כבר הביעו עניין במכונית, ו־78% מהם חדשים למותג. זהו נתון מעודד מבחינת יגואר, אך הבעת עניין עדיין אינה הזמנה.

האתגר הוא גם מסחרי: המכונית מגיעה לשוק שמתקרר בתחום רכבי היוקרה החשמליים. לפי Hagerty, השינויים בשוק ומתקפת הסייבר שפגעה בחברה האם JLR תרמו לדחיית ההשקה ביותר משנה. עבור יגואר, Type 01 אינה רק דגם חדש — אלא מבחן ליכולתה להמציא את עצמה מחדש.