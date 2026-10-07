רק שלושה שבועות אחרי ההשקה: מה קורה לאייפון 18 פרו?

בעלי אייפון 18 פרו ופרו מקס מדווחים על שינויי צבע בגימור המכשירים, זמן קצר לאחר השקתם. לפי דיווח באתר GSMArena, משתמשים ברדיט פרסמו תמונות שבהן נראים אזורים דהויים בדגמי הבורדו, לצד כמה תלונות הנוגעות גם לדגמים השחורים.

על פי התיאורים, הדהייה מתחילה סביב עדשות המצלמה ובהמשך ניכרת גם לאורך מסגרת האלומיניום. המכשירים יצאו למכירה ב־18 בספטמבר, כך שהתלונות הופיעו בתוך כשלושה שבועות בלבד. בשלב זה לא ברור כמה מכשירים מושפעים והאם מדובר בבעיה רחבה או במקרים נקודתיים.

תופעה מוכרת מהדור הקודם

ב־GSMArena משווים את הדיווחים לתלונות שהופיעו לאחר השקת אייפון 17 פרו. אז דווח על שינויי צבע בעיקר בגוון הכתום הקוסמי, וגם בחלק מהמכשירים בגוון כחול עמוק. לפי אתר UA.NEWS, שהסתמך על הדיווח, אפל החליפה בשנה שעברה מכשירים שנפגעו במסגרת האחריות.

עם זאת, אין עדיין הודעה רשמית המעידה שאפל תנקוט מדיניות דומה גם הפעם.

האם השמש אחראית?

אחת ההשערות שעלו היא שחשיפה לקרינה אולטרה־סגולה גורמת לשינוי בגימור. GSMArena מציין כי חלק מהמשתמשים הבחינו בדהייה לאחר שהמכשירים שהו בחוץ. זו בשלב זה השערה בלבד: אפל לא אישרה את הסיבה, ולא הוצגו ממצאי בדיקה שמוכיחים קשר לחשיפה לשמש.

בינתיים, משתמשים מציעים להיעזר בכיסוי כדי לצמצם את חשיפת המסגרת לאור שמש, אך לא ברור אם הדבר אכן ימנע את התופעה. מנגד, ב־GSMArena מציינים כי מכשיר הבורדו שנמצא במערכת האתר אינו מציג שינויי צבע - ומוסיפים כי הוא נשמר בקפידה ולא שהה בחוץ זמן רב.