"יקרה לנו עוד 7 באוקטובר": הדוגמן מייקל לואיס באמירה חריפה

שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, הדוגמן ויוצר התוכן מייקל לואיס פרסם היום (רביעי) מסר לעוקביו, שבו מתח ביקורת על הנהגת המדינה והתייחס לסוגיית האחריות לאירועים.

"אף אחד לא לקח אחריות"

"היום 7 באוקטובר. תזכרו שעד היום אף אחד, אף אחד לא לקח אחריות. לא הייתה ועדת חקירה, אף אחד לא לקח אחריות, ואותם אנשים מנהלים לנו את סדר היום".

"תסתכלו ימינה ושמאלה, תסתכלו למעלה ולמטה, ותבינו שאין כאן מנהיגות. המדינה הזאת קורסת ומתפוררת. העם זה הדבר היחיד שמחזיק את המדינה הזאת".

המסר לקראת הבחירות

לואיס התייחס גם לבחירות הבאות: "אם אנחנו לא נבחר נכון בבחירות הבאות, יקרה לנו עוד 7 באוקטובר ועוד 7 באוקטובר".

"תזכרו את היום הזה, תנו כבוד לאנשים שכבר לא איתנו, ותזכרו עוד פעם - אף אחד לא לקח אחריות. רק זה צריך לחלחל לכם למוח טוב טוב טוב".

לסיום אמר: "כל עוד יש את אותם אנשים שאחראים לרצח המתועב והטבח המטורף הזה והבגידה מבפנים, אף אחד לא לקח אחריות. תזכרו את זה, ושמרו על הלב שלכם".