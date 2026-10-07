בית משפט השלום בבאר שבע גזר היום (רביעי) דינם של שניים מתוך שלושה נאשמים שהורשעו בגניבה וביזה של שתי מערכות הגברה יקרות ערך מזירת מסיבת הנובה ברעים, יומיים בלבד לאחר מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר 2023. השופט אמיר דורון הטיל על הנאשם הראשי, רם שאהין, 7 שנות מאסר בפועל, קנס כספי בסך 60,000 ₪ ופיצוי כספי בסך 75,000 ₪ להורי המנוח מתן ליאור ז"ל ו-25,000 ₪ לשותפו.

ציוד ההגברה היקר ששוויו מוערך ב-800,000 ₪ הושאר בשטח המסיבה, והיה בבעלות המנוח מתן ליאור ז"ל, שנרצח במסיבה לאחר שפעל בעוז לחילוץ נפגעים ולהצלת חיים תחת אש. הנאשמים ניצלו את הכאוס והשכול ששררו בזירת הקטל כדי לגנוב את הציוד ולנסות למכור אותו.

"הרוח החיה והמנוע העברייני המרכזי"

בגזר הדין נקבע כי נאשם 1, רם שאהין, היה "הרוח החיה והמנוע העברייני המרכזי" בביצוע העבירות, ופעל במרמה גם אל מול חוקרי המשטרה. בנוסף למאסר בפועל והקנס, הוטלו עליו 12 חודשי מאסר על תנאי בגין עבירות רכוש או מרמה מסוג פשע, ו-6 חודשי מאסר על תנאי בגין עבירות רכוש או מרמה מסוג עוון למשך 3 שנים.

נאשם 2, דניאל חסון, שניסה למכור את הציוד הגנוב, לקח אחריות והודה במסגרת כתב אישום מתוקן. בגזר הדין נקבע שחלקו בביצוע העבירות היה פחות, ולכן נגזרו עליו 40 חודשי מאסר בפועל, קנס כספי בסך 30,000 ₪ ופיצוי כספי בסך 40,000 ₪ להורי המנוח מתן ליאור ז"ל ופיצוי בסך 15,000 ₪ לשותפו של המנוח. גם עליו הוטלו מאסרים על תנאי דומים לאלו שהוטלו על הנאשם הראשון.

"ניצול ציני של הכאוס והשכול"

בית המשפט עמד בחריפות על השפל המוסרי הקיצוני שבמעשי הנאשמים, בהגדירו את התנהלותם כ"ניצול ציני, מחושב ומניפולטיבי של הכאוס, השכול וחוסר האונים ששררו בזירת הקטל כדי להפיק בצע כסף ברכוש נטוש".

השופט דורון קבע כי המעשים פגעו אנושות בערכים עליונים של חילול כבוד המת וקדושת האדם, לצד פגיעה קשה בשלטון החוק, בסולידריות החברתית, באמון הציבור ובזכות הקניין בעת משבר לאומי חסר תקדים. בית המשפט קבע מתחמי ענישה חמורים ממתחמי הענישה להם עתרו הצדדים, בהבהירו כי "הציבור מצפה שמלאכת הענישה תעביר מסר שיפוטי נחרץ ומרתיע כנגד כל מי שחילל כבוד חללי האסון וגזל רכושם בשעתם הקשה ביותר".

גזר דינו של נאשם 3 יינתן במועד מאוחר יותר. פסק הדין מהווה תקדים חשוב בהתמודדות המשפטית עם מקרי ביזה וגניבה שבוצעו בעקבות אירועי 7 באוקטובר, ומשדר מסר ברור כנגד ניצול המשבר הלאומי לצורכי בצע כלכלי.