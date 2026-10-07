כיפות ברזל: "בטקטיקה ניצחנו, באסטרטגיה הפסדנו"

שלוש שנים מאז טבח ה-7.10 ופרוץ מלחמת חרבות ברזל. נתנאל איזק קיבץ באולפן סרוגים את פאנל 'כיפות ברזל': עורך האתר אריה יואלי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן, סגן ראש עיריית בית שמש משה שטרית, ומועמדת מפלגת 'זהות' שיראל ללום-נהיר.

מההישגים של המלחמה, דרך המחדל החדש בטיסת פליי דובאי, הקריסה של וינטר והפגנות החרדים. צפו בתכנית המלאה:

נתנאל איזק פתח את הדיון בציון שלוש שנים לטבח ה-7 באוקטובר ושאל את חברי הפאנל איפה היינו, איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים.

אריה יואלי: "א נחנו במצב ביטחוני יותר טוב ממה שהיה לנו לפני שלוש שנים... עשינו הרבה מהלכים ששינו פה את הביטחון שלנו – חיסול כמעט כל חמאס, חיזבאללה, איראן, גם ביו"ש המצב ביהודה ושומרון יותר טוב". עם זאת, הוסיף יואלי מורכבות: "חבל שהיינו צריכים את הטבח הזה כדי לעורר אותנו ולהגיד אין ברירה, חייבים עכשיו לפעול".

– חיסול כמעט כל חמאס, חיזבאללה, איראן, גם ביו"ש המצב ביהודה ושומרון יותר טוב". עם זאת, הוסיף יואלי מורכבות: "חבל שהיינו צריכים את הטבח הזה כדי לעורר אותנו ולהגיד אין ברירה, חייבים עכשיו לפעול". אבי וידרמן: " במיקרו-טקטיקה יואלי צודק... אבל מצבנו האסטרטגי – העולם לא נהיה ירוק יותר . כל ילד היום יודע שאור לשמחת תורה תשפ"ד מדינת ישראל הייתה נתון בעולם שהייתה לה עוצמה, והיום כל ילד במערב חושב שתוך 24 שעות אפשר לחסל את מדינת ישראל".

. כל ילד היום יודע שאור לשמחת תורה תשפ"ד מדינת ישראל הייתה נתון בעולם שהייתה לה עוצמה, והיום כל ילד במערב חושב שתוך 24 שעות אפשר לחסל את מדינת ישראל". שיראל ללום-נהיר: "לצערי הממשלה הזאתי לא טיפלה בחמאס... אף אחד לא מוכן אפילו לדבר על הבסיס של מלחמה שזה כיבוש, גירוש והתיישבות שמה בחבל עזה... כשאנחנו משדרים חולשה הם עוזבים אותנו".

משה שטרית: "אף אחד לא חלם שככה בערבו של שביעי באוקטובר אנחנו נהיה אחרי חיסול חמינאי ונסראללה ומה שעשינו בעזה". שטרית הוסיף לגבי חקירת המחדל: "רוב העם לא סומך על מי שאמורים להיות אמונים על ועדת חקירה ממלכתית מכיוון שאנחנו רואים אותם כאנשים פוליטיים ולא ניטרליים לחלוטין".

מחדל פליי דובאי: השחיתות הופכת להיות סכנה ביטחונית

הפאנל עבר לדון באירוע הבטיחות החמור בטיסת 'פלאי דובאי' ובבדיקה הפלילית שנפתחה במשרד התחבורה לגבי ראש אגף הביטחון שסיפק במקביל ייעוץ לחברות פרטיות.

אבי וידרמן: "זו השחיתות שהורגת אותנו. כי זה מתחיל במינוי לא ראוי, וזה לוקח פה קצת אחוזים... אבל בסופו של דבר זה מגיע למחדלים האלה... השחיתות של מירי רגב כמעט גרמה לשביעי באוקטובר פעם שנייה ".

". אריה יואלי: " אני אומר שזה לא שחיתות, זו רשלנות – וזו רשלנות שהיא לכל אורך הדרך ... ברגע שאתה לא יכול לפטר את העובד שלמטה, אתה גם לא יכול לפטר את זה שמעליו ואת הזה שמעלה-מעלה עד המנכ"ל".

... ברגע שאתה לא יכול לפטר את העובד שלמטה, אתה גם לא יכול לפטר את זה שמעליו ואת הזה שמעלה-מעלה עד המנכ"ל". שיראל ללום-נהיר: "יש פה אירועים שאנחנו צריכים להבין מה העמדה העקרונית שלנו לגביהם – האם אנחנו עורכים בדיקת יתר כאשר מדובר באנשים שאי אפשר לסמוך עליהם, ומה לעשות שהם מוכיחים שאי אפשר לסמוך עליהם. למה אתם נטפלים לטייסים ולא לפועל פלסטיני שעובד ליד גן ילדים ?".

?". משה שטרית: "אנחנו צריכים להתעורר בדברים האלה... בנושא של פועלים ירדנים שמגיעים לעבוד באילת ולא עוברים איזשהם בדיקות בכניסה... אילת עיר מנותקת שכבר שמענו הרבה תרחישים על מתקפה עליה".

'הטוב, הרע והמיותר': מפלגת עמך ישראל הפכה למיותרת

בפינת הדירוג, בחן הפאנל את הצלילה של מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר מתחת לאחוז החסימה.

אריה יואלי: " מה שקרה זה שמפלגת עמך ישראל הפכה להיות מיותרת . ברגע שאתה נכנס לוואקום שהיה בין נתניהו לבין לפיד או בנט... ברגע שאמרת שאני אלך אותו דבר – אז למה צריך אותך?".

. ברגע שאתה נכנס לוואקום שהיה בין נתניהו לבין לפיד או בנט... ברגע שאמרת שאני אלך אותו דבר – אז למה צריך אותך?". משה שטרית: "מפלגה מיותרת, אבל מסיבות אחרות... הוא עשה טעות, הוא לא התמזג. תראו להבדיל כמה זה עשה טוב לסמוטריץ' ולפייגלין". שטרית הוסיף להגנת חבר הרשימה יוסף חדד: " אחד הבודדים שעשה הסברה בישראל... הבן אדם נלחם שלוש שנים על השם של ישראל בכל במה אפשרית וצריך להעריך את זה ".

". שיראל ללום-נהיר: "מהשורה הראשונה בהסכם בין זהות לבין הציונות הדתית נשמרו מקומות ספציפית לחיבור עם וינטר... עופר וינטר התנהל בצורה לצערי מאוד יהירה, והוא צריך להתנתק מהגנרל שמוריד פקודות וללמוד להיות מנהיג שמוביל ציבור ".

". אבי וידרמן: "פעמיים כי טוב. קודם כל מפלגה ימנית שיורדת מתחת לאחוז החסימה זה טוב... הדבר השני זה שזה היה איזשהו מירוק מצפון – 'אני לא רוצה להצביע ליכוד... אז אצביע לליכוד באמצעות שליח'. אתה רוצה להצביע ליכוד? תהיה גבר, תצביע ליכוד".

'ציוץ השבוע': סערת ההפגנות במודיעין ומצב הציבור החרדי

בעקבות תיעוד של עשרות חרדים צרים על מבנה במודיעין, נפתח דיון נוקב על אנרכיה ויחסי חרדים-מדינה.

משה שטרית: "האירוע שלי הוא לא מול החרדים, הוא מול אנרכיזם. קבוצה שעושה במודע אנרכיה חייבת להיענש... המשטרה בקטע הזה היא מאוד עדינה. מחרימים את האוטובוסים שמביאים אותם".

אריה יואלי: "הציבור החרדי הלך לכיוונים מאוד מאוד לא נכונים – לכיוון של סאטמר, לכיוון של נטורי קרתא, לכיוון של אנטי-ציונות".

נתנאל איזק: "החרדים הם אחים שלנו... יש פער אדיר בין רוב הציבור החרדי שמחפש להיות שותף במדינת ישראל לבין הנהגה שמושכת אותו למקומות לא טובים ומקצינה את השיח". לגבי האנרכיה הוסיפה: "מי שעושה אנרכיה... מבחינתי שישללו את האזרחות לכולם, שישלחו אותם למינימום שלוש שנים בכלא".

צל"ש וטר"ש השבוע

חברי הפאנל סיכמו את התכנית בחלוקת צל"שים וטר"שים אישיים: