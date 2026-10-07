אוניברסיטת בר אילן ( שאטרסטוק )

פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום מזעזע נגד מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, שחר נבו, בן כ-60 מפתח תקווה, אשר במשך מספר שנים הגה ותכנן להוציא לפועל תכנית קיצונית ורצחנית נגד מאות אזרחים ערבים ישראליים, לרבות בדואים, וכן נגד ערבים תושבי מזרח ירושלים ואזור יהודה ושומרון. הנאשם כינה את תוכניתו בשם "עי"ט" – ראשי תיבות של המלים "עם יעשה טרנספר".

על פי כתב האישום, הפרופסור פעל מתוך מניע מדיני, דתי, לאומני ואידאולוגי, ובמטרה לעורר פחד או בהלה בציבור. התכנית כללה ביצוע מעשי טרור רבים באופן סימולטני, ולגרום בכוונה למותם של מאות רבות של אזרחי ישראל ערבים באשר הם, לרבות בדואים, בכל רחבי הארץ, וכן מאות תושבים ערבים החיים ברחבי מזרח ירושלים ואזור יהודה ושומרון. תכנית מפורטת: 12 חוליות טרור וסיוע מצה"ל על פי התוכנית המפורטת שגיבש הנאשם, 72 מפגעי טרור יהודים, ביניהם הנאשם עצמו, לפחות מחציתם בעלי רישיון נשק כמוהו, היו אמורים להתחלק ל-12 חוליות טרור המונות שישה מפגעים בכל חוליה. החוליות היו אמורות להיות חמושות בכלי נשק מסוגים שונים, לרבות אקדחים, רובים, גרזנים ופטישים, ולפתוח בהפתעה מוחלטת ובאופן סימולטני במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערביים ברחבי ישראל. התוכנית כללה גם סיוע וגיבוי מתואם מראש מגורמים חתרניים שהיו אמורים להיות מגויסים מתוך צה"ל, לרבות הפצצת מרכזי אוכלוסייה ערבית על ידי חיל האוויר, חיל התותחנים וחיל השריון. על פי החשבון המעוות של הנאשם, שילוב הכוחות בין 12 חוליות הטרור המקוריות, הסייענים מתוך צה"ל והציבור בכללותו שהיה אמור להצטרף לפעולות בשל הפרסומים ברשתות החברתיות ובתקשורת בזמן אמת, היה אמור להוביל לבריחה המונית של כלל האוכלוסייה הערבית מישראל.

אזיקים. אילוסטרציה ( יוסי זמיר/פלאש90 )

ניסיון לגייס את פייגלין – וסחיטה כשסירב

בניסיון להוציא את תכניתו אל הפועל, ביקש הנאשם לגייס לצידו את משה פייגלין, יו"ר מפלגת זהות. על פי כתב האישום, הוא תכנן שפייגלין יכנס את פעילי הטרור במסווה של כנס לקראת הבחירות הקרובות, ולמעשה יפעיל אותם כבר למחרת לביצוע מעשי הטרור. כאשר פייגלין לא התייחס לפניות, הנאשם ניסה לסחוט אותו באיום שיפיץ ברבים את התוכנית ויקשור אותו אליה.

פייגלין מסר היום בתגובה: "מיד עם קבלת מכתבי הסחיטה והאיומים מצד הנאשם, משה פייגלין והנהלת המפלגה פנו ללא דיחוי למשטרת ישראל והגישו תלונה רשמית בנושא. אנו מודים לגורמי אכיפת החוק על הפעולה המהירה והנחושה". בראיון ברדיו 103fm הוסיף פייגלין: "קיבלתי במשך תקופה ארוכה סדרה של מכתבים בכתב משובש וכמעט בלתי קריא. תחילה לא ייחסתי לכך חשיבות, אך ברגע שהבנתי שזה אמור להיות יותר משמעותי, פניתי למשטרה".

משה פייגלין ( יונתן זינדל / פלאש90 )

בר אילן: "מזועזעים, המרצה יושעה לאלתר"

באוניברסיטת בר אילן הודיעו כי המרצה המואשם יושעה באופן מיידי עד תום ההליכים נגדו. "אוניברסיטת בר אילן מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה בכתב האישום" נמסר. "הנהלת האוניברסיטה קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה ככל שהדברים יוכחו כנכונים".

עוד הובהר כי "האוניברסיטה מגלה ותגלה אפס סובלנות לתופעות כאלה שמנוגדות לערכים של כולנו כיהודים, כישראלים וכבני אדם ובוודאי ולערכיה של אוניברסיטת בר אילן. המרצה יושעה לאלתר עד תום ההליכים".

הכניסה לאוניברסיטת בר אילן ( יוסי אלוני/פלאש90 )

רקע: מהומות "שומר חומות" ומלחמת "חרבות ברזל"

על פי כתב האישום, הנאשם החל לגבש את תכניתו על רקע מהומות "שומר חומות" בפברואר 2023, ובהמשך, ביתר שאת על רקע מלחמת "חרבות ברזל". התוכנית כללה ריבוי מעשי טרור המוניים שתוכנן שיבוצעו על ידי חוליות הטרור, הסייענים מצה"ל והציבור שהיה אמור להצטרף בעקבות הדיווחים התקשורתיים.

הפרקליטות מייחסת לנאשם בכתב האישום ביצוע עבירות ביטחוניות של הכנה לביצוע מעשה טרור לפי חוק המאבק בטרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט, ומבקשת מבית המשפט לעצור אותו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. התיק מטופל על ידי עורכי הדין רועי רייס ותומר שטיינברג מפרקליטות מחוז מרכז.