"הגעגוע אלייך חונק": מור רביעי בפוסט לחברתה שנרצחה בנובה

שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, הזמרת מור רביעי משתפת היום (רביעי) בגעגועים לחברתה הקרובה והסטייליסטית שלה, עמית בוסקילה ז"ל, שנרצחה לאחר שנמלטה ממסיבת הנובה וגופתה נחטפה לרצועת עזה.

רביעי פרסמה בחשבון האינסטגרם שלה תמונות משותפות של השתיים וכתבה: "עמיתי שלי, אהובת ליבי. אני מתגעגעת אלייך בהופעות, באולפנים, בנסיעות, בשתיקות, במיטה לפני שאני הולכת לישון. בכל מקום, בכל זמן, את הולכת איתי".

בהמשך נזכרה בשמחת החיים ובקשר הקרוב ביניהן: "שמחת החיים שלך, היופי הפנימי והחיצוני שלך, הטוב שלך, החיבוק הענק שהיית עוטפת את כל כולי יחד עם הלב שלי. אני אוהבת אותך".

"על הבמות הכי גדולות שחלמנו עליהן ביחד"

עמית הייתה המלבישה והסטייליסטית של רביעי, אך הקשר המקצועי ביניהן הפך עם השנים לחברות קרובה. בעבר סיפרה הזמרת כי עמית הייתה עבורה "כמו אחות גדולה", וכי הקשר ביניהן היה הרבה מעבר לעבודה.

גם בפוסט הנוכחי חיברה רביעי בין הקריירה שלה היום לבין החברה שאיננה: "מאמינה שאת רואה אותי, מאמינה שאת גאה בי, מאמינה שאת מרגישה אותי כל פעם שאני קוראת לך, כשאני מטפסת על הבמות הכי גדולות שאני מופיעה עליהן, שחלמנו עליהן ביחד. תלבישי אותי".

את דבריה חתמה בגעגוע: "הגעגוע אלייך חונק. את כל כך חסרה לי ואני מחכה לראות אותך. אני אוהבת אותך, עמיתי שלי, בכל ליבי וכל נשמתי".

בוסקילה הייתה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. היא נרצחה בעת שניסתה להימלט מאזור המסיבה וגופתה נחטפה לרצועת עזה. במאי 2024 הודיע צה"ל כי גופתה חולצה והושבה לישראל. לאחר מותה המשיכה רביעי להנציח את חברתה, ואף הקדישה לה את השיר "הילדים שלך שם (עמיתי שלי)".