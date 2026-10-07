"שלוש שנים של כאב וגעגועים": הפוסט המצמרר של עידן עמדי

שלוש שנים אחרי מתקפת 7 באוקטובר, עידן עמדי חוזר לרגע האחרון שלפני שהכול השתנה. בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, שיתף הזמר והשחקן תמונה שלו עם בתו יעלי על כתפיו, שצולמה ב-6 באוקטובר 2023 - יממה בלבד לפני פרוץ המלחמה.

"זו התמונה האחרונה שצילמתי בטלפון לפני שהחיים של כולנו השתנו", כתב עמדי לצד התמונה, ותיאר את הפער הבלתי נתפס בינה לבין התמונות והסרטונים שהצטברו בטלפון שלו מאז.

לדבריו, אחרי אותה תמונה משפחתית ושקטה הגיעו תיעודים של "בתים שרופים, אזרחים מוטלים ללא רוח חיים בצדי הדרך, כפר עזה, ההרים, המנהרות, חברים שכבר אינם".

"יום אחד מהשמיים הבהירים האלו לשלוש שנים של כאב"

עמדי, שנלחם בעצמו ברצועת עזה ונפצע באורח קשה במהלך המלחמה, הקדיש את המשך דבריו למשפחות השכולות ולנופלים.

"יום אחד מהשמיים הבהירים האלו, לשלוש שנים של כאב וגעגועים", כתב. "למשפחות השכולות הרבות שסוחבות את הכאב והאבל כל רגע ללא הפוגה".

את הפוסט חתם במסר למשפחות הנופלים: "בזכותם אנחנו כאן, זוכים להרים את הילדים על הכתפיים, לראות שמיים בהירים. בזכות יקיריכם, בזכות אומץ ליבם והערכים שהענקתם להם. לעולם נזכור אותם. לעולם נזכור בזכותכם".