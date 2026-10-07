אחרי הדיווח על מעצרן של מלי וליאל יהלומי - התבררה האמת

אחרי הפרסומים הבוקר (רביעי) על מעצרן של השתיים באפריקה, לפי עדויות חדשות שהגיעו מתחנת המשטרה המקומית, שתי הנשים המוחזקות במעצר אינן הישראליות, אלא אזרחיות איראניות שהחזיקו בדרכונים ישראליים מזויפים. כך על פי הפרסום באתר מאקו.

האירוע שהחל בדיווחים על תפיסתן של השתיים במדינה שבדרום-מערב אפריקה, קיבל תפנית חדה בעקבות ביקורו של שליח חב"ד בנמיביה, הרב יוסף רחימי. הרב, שנחשף לדיווחים על מעצרן של אזרחיות ישראליות, מיהר לתחנת המשטרה המקומית כדי לספק להן מזון, מים וסיוע הומניטרי.

"הבאתי אוכל ומים לאמא והבת מתוך מחשבה שמדובר בליאל ומלי", שחזר הרב רחימי בשיחה עם mako. "הגעתי לתחנת המשטרה ומתברר שאלה לא הן. ראיתי אותן פיזית, זה לא הן".

לדברי הרב, הטעות הראשונית נבעה מכך שהרשויות בנמיביה הגדירו את השתיים כישראליות על בסיס מסמכי הזיהוי המזויפים שנמצאו ברשותן.

"הגעתי לבקר את שתי הנשים בתא המעצר של המשטרה", הוסיף רחימי. "התברר שמדובר בשתי אזרחיות איראניות, נערה בת 14 ואמא כבת 40. הן לא ידעו מילה אחת בעברית, דיברו איתי קצת באנגלית ובפרסית, ולא מדובר במלי וליאל יהלומי. אלה שתי הנשים היחידות שהוגדרו על ידי המשטרה המקומית כאזרחיות ישראליות, מאחר והן החזיקו בדרכונים ישראליים מזויפים".

כעת מתברר כי מלי וליאל יהלומי אינן מוחזקות בתחנת המשטרה בנמיביה, והפרשה המקומית מתנהלת כעת מול האזרחיות האיראניות שנחשפו בעקבות השימוש במסמכים המזויפים.