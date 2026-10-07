במת האירוויזיון 2026 ( (מתוך האינסטגרם הרשמי של eurovision) )

צ'כיה ממשיכה להתרחק מאירוויזיון: אחרי שכבר הודיעה על אי-השתתפות בתחרות 2027 בבורגס שבבולגריה, רשות השידור הציבורית הצ'כית ČT אישרה כעת באופן רשמי כי גם לא תשדר את התחרות בשנה הקרובה. הסיבה למהלך הדרמטי? חיסכון בעלויות זכויות השידור של האירוויזיון.

ההחלטה מגיעה על רקע משבר תקציבי עמוק שפוקד את רשות השידור הצ'כית. על פי דיווחים מצ'כיה, השינויים המתוכננים במודל המימון של הרשת הציבורית צפויים להוביל לקיצוץ משמעותי בתקציבה, מה שמעמיד בספק את יכולתה לממן פרויקטים גדולים והשתתפות באירועים בינלאומיים. הקיצוץ שהוביל להחלטה המשבר הכלכלי ברשות השידור הצ'כית אינו חדש. ב-ČT הזהירו כבר בחודשים האחרונים כי תוכנית הממשלה לשנות את אופן המימון של השידור הציבורי עלולה לגרוע סכומים עצומים מתקציב הרשת. לפי נתוני הטלוויזיה הצ'כית עצמה, בתרחיש שהציגה הממשלה תקציב 2027 עלול להצטמצם בכ-1.3 מיליארד קורונות לעומת התכנון המקורי. הפגיעה הכוללת בתקציב בשנה הבאה עשויה להגיע אף לכ-1.75 מיליארד קורונות, כך הזהירה הרשת. סגן מנכ"ל ČT, מילאן פרידריך, הבהיר בעבר כי קיצוץ של כמיליארד קורונות בלבד עלול להביא לפיטוריהם של בין 300 ל-500 עובדים, לצד ביטול או צמצום של הפקות ופרויקטים שכבר נמצאים בתכנון. במציאות כלכלית זו, עלויות זכויות השידור של האירוויזיון נתפסות כנטל שניתן לוותר עליו. ההחלטה שלא לשדר את התחרות מצטרפת להחלטה הקודמת שלא להשתתף בה, ויוצרת ניתוק כמעט מוחלט של צ'כיה מהאירוע הבינלאומי.

נועם בתן באירוויזיון ( Corinne Cumming, EBU )

הצופים הצ'כים לא נשארים בחוץ לגמרי

למרות ההיעדרות המלאה של השידור הציבורי המקומי מהתחרות, הצופים בצ'כיה עדיין יוכלו לעקוב אחר האירוויזיון. הם יוכלו לצפות בתחרות דרך השידור הרשמי ביוטיוב של האירוויזיון, ואף להצביע במסגרת Rest of the World - הקטגוריה המיועדת למדינות שאינן משתתפות באופן רשמי בתחרות.

עם זאת, מבחינת השידור הציבורי המקומי מדובר בהיעדרות מלאה. אין כיסוי עיתונאי, אין פרשנות מקומית, ואין נוכחות רשמית של צ'כיה בתחרות. המהלך מעמיד את צ'כיה בשורה של מדינות שהתרחקו מהאירוויזיון בשנים האחרונות, אם בגלל סיבות פוליטיות ואם בגלל סיבות כלכליות.

יצוין כי בשנה שעברה חמש מדינות גדולות החליטו לפרוש מתחרות האירוויזיון בעקבות השתתפות ישראל, ביניהן אירלנד, הולנד, ספרד, איסלנד וסלובניה. הולנד כבר הודיעה על חזרתה לתחרות השנה, אך אירלנד ממשיכה בהחרם הפוליטי שלה.

במקרה של צ'כיה, ההיעדרות אינה פוליטית אלא כלכלית גרידא - עדות נוספת למשבר התקציבי שפוקד את רשויות השידור הציבורי באירופה.