עליזה בלוך: "אנחנו עמוק בתוך מלחמת אחים"

עליזה בלוך בראיון לכיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

בראיון לתכנית "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק באתר "סרוגים", שיתפה ד"ר עליזה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש וכיום מתמודדת לכנסת מטעם מפלגת כחול לבן, בחוויותיה מסיור בכפר עזה. בלוך תיארה את עמידתה במקום שבו נרצח ראש המועצה האזורית שער הנגב, אופיר ליבשטיין ז"ל, מול בני משפחתו וחברי כיתת הכוננות.

"חמאס לא הבדיל בין קיבוצניקית מבארי לאיש כיפה סרוגה מאופקים" בלוך שילבה בדבריה את זיכרונותיה מבוקר ה-7 באוקטובר, כשהייתה ראש עיריית בית שמש ונדרשה לנהל עיר של 180,000 תושבים תחת תנאי חירום ואי-ודאות. היא הדגישה כי בעוד שבמישור הצבאי הופקו לקחים והשתנתה הקונספציה, במישור החברתי והאזרחי החברה הישראלית נסוגה לעבר הפלגנות של השישה באוקטובר. "חמאס כשהוא נכנס הנה ב-06:29 ורוצח בביתה... את חברתי מתי וייס, קיבוצניקית פעילת שלום, ושעה אחר כך הורג את משה אוחיון איש כיפה סרוגה מאופקים יחד עם בנו אליעד... וברצח בנובה את עמית דוד ויצחק לוי מבית שמש – חמאס לא עשה את ההבחנה הזאת. בשבילו זה אותו דבר. באותם ימים יצרנו פה לכידות חברתית מאוד עמוקה... והשאלה שאני שואלת את עצמי היא האם אנחנו חייבים את חמאס שיזכיר לנו שיש לנו זהות משותפת, שאנחנו משפחה?" בלוך הוסיפה כי ביטחון המדינה נשען על חוסנו של צה"ל, השב"כ והמשטרה, אך הסכנה האמיתית קיימת מבית: "האויבים שלנו נמצאים מעבר לקו, ופה בתוך הבית – 'ביחד ננצח' זה לא סיסמה נחמדה, פשוט כי אין לנו ברירה אחרת" "קדושת הגושים מחלישה את ישראל": הפוליטיקה הצרנית והפגיעה באזרחים בהתייחסה למצב הפוליטי ולשיח הגושים, מתחה בלוך ביקורת חריפה על החרמות ההדדיים ועל ההתבצרות במחנות הפוליטיים. לדבריה, התפיסה לפיה צד אחד חייב להשיג 61 מנדטים כדי לשלוט מפקירה את הצרכים הדחופים של אזרחי ישראל.

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בלוך הציגה את המלכוד שבו נתונים אזרחי ישראל בשל הממשלות הצרות:

"ביום שבו מאלצים אותי כאזרח מדינת ישראל שרוצה שתהיה פה מדינה יהודית ודמוקרטית, ואני נאלצת בתוך גוש הימין להיות בממשלה צרה שחרדים שלא שולחים את הבן שלהם לצבא קובעים את סדר היום, או לבחור בממשלה צרה אחרת שיש בה מפלגות ערביות שלא חלק מהסיפור הציוני המלא – שני המצבים האלה מסוכנים. יש פה במדינת ישראל רוב גדול שרוצה שנהיה פה ביחד".

כדוגמה למחיר הכבד של העיסוק הפוליטי הבלתי-פוסק, הזכירה בלוך את המצב בצפון ואת ההתדרדרות במערכת החינוך. היא סיפרה על פעילותה בקרית שמונה והביעה כאב על כך שתושבי העיר נדרשו להפגין ולשרוף צמיגים רק כדי שתתכנס ישיבת ממשלה בעניינם. "העיסוק הזה בגושים לא מאפשר טיפול ענייני בצפון, בפצועי צה"ל ובמערכת החינוך... בשביל להידרדר ככה במבחנים הבינלאומיים צריך 10 שנים של הזנחה, כי מי מתעסק בזה? אנחנו עסוקים בקרבות".

"אנחנו בדיוק סיימנו את חג הסוכות... כולם יודעים להגיד וורט שאפשר רק כשהכל אגודה אחת. בפועל ברגע אמת אנחנו שמים את זה בצד. בצד אחד אומרים 'אם לא ימין על מלא אנחנו בסכנה', ובצד השני 'קודם נפיל את ביבי'. לאף אחד אין מונופול על הישראליות, לאף אחד אין מונופול על האמת, וגם לאף אחד אין מונופול על השיסוי".

הציונות הדתית כגשר: "הבייס שלי הוא החברה הישראלית"

כשנשאלה על זהותה ועל החלטתה להתמודד ברשימת כחול לבן, הגדירה בלוך את תפקידה של הציונות הדתית כגשר ומקף מחבר בחברה הישראלית. היא ציינה כי כאישה שחובשת כיפה סרוגה, היא רואה בכחול לבן את מימוש דרכה של הציונות הדתית האמיתית.

"אני כציונות דתית חובשת כיפה סרוגה חושבת שזאת הציונות הדתית האמיתית – להיות הגשר בין כולם, לקחת אחריות על כולם, לשמור על מדינת ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. זה המקף שגדלנו עליו. נכנסתי לכחול לבן כי זאת המפלגה הכי חשובה בישראל כדי להתחיל לייצר חיבורים וסדקים בגושים".

בתשובה לתהיית המנחה נתנאל איזק לגבי מדוע כחול לבן מדשדשת בסקרים, הסבירה בלוך כי קל יותר למכור שנאה ומסרים פשטניים. עם זאת, היא חשפה כי בסקרים הפנימיים של המפלגה ישנם מעל שבעה מנדטים התומכים במפלגה במידה ואין חשש מאחוז החסימה, לצד כ-10% מתלבטים.

בלוך שיבחה את הנהגתו של בני גנץ ואת חברתה לרשימה פנינה תמנו-שטה, וציינה כי הם מובילים מנהיגות הרואה את "ישראל לפני הכל". "אני לא רוצה להיות במצב שבו אני בוחרת בין היהדות שלי לישראליות שלי. אני רוצה מקום של 'גם וגם'... כשאמרו לי למה הלכתי לשם ולא לחיזוק הבייס, עניתי: הבייס שלי הוא מדינת ישראל והחברה הישראלית".

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פתרון עומק לסוגיית הגיוס: "נאבקת בהעסקנות החרדית, לא בזהות החרדית"

פרק מרכזי בראיון הוקדש לסוגיית גיוס החרדים ולמראות הקשים של עימותים סביב מעצר עריקים במודיעין ובבית שמש. בלוך טענה כי המראות הללו אינם מפתיעים והם תוצאה של הפקרה היסטורית של החינוך החרדי מאז חוק חינוך חובה ב-1953.

"אנחנו יצרנו את הדמון הזה במו ידינו. מאז 1953 אמרנו לילד החרדי 'גמרת לעניין אותנו', והפקרנו את החינוך החרדי ואת המורות... יצרנו אוטונומיה כזאת כי זה היה נוח לכל ממשלות ישראל לקנות שקט. הילדים שמפגינים כיום הם דור שלישי שגדל ללא זיקה או שותפות למדינה, ואז אנחנו מופתעים מאיפה נולד ה'נמות ולא נתגייס'".

בלוך הציגה את ניסיונה כראש עיריית בית שמש, שם הקימה גני עירייה חרדיים ומוסדות מממלכתי-חרדי (ממ"ח), כמודל לפתרון אמיתי מן השורש. לדבריה, השינוי לא יבוא מצווי גיוס בגיל 18 או מאיומים ב"מריצות", אלא מבניית שותפות מגיל הגן.

"אני נאבקת בהעסקנות החרדית ובאי-השיוויון, לא בזהות החרדית. התפקיד שלנו הוא לחזק את הזרם שרוצה להיות חלק – להקים ישיבות הסדר חרדיות, ממ"ח ומכינות קדם צבאיות חרדיות. כשיש טיל שנפל בשכונה חרדית בבית שמש, חמאס לא ידע אם הוא נופל על חרדים או על קיבוצניקים. אנחנו חייבים לייצר מנהיגות חרדית חדשה שלוקחת אחריות על הזכויות והחובות כאחד".

בסוף הראיון קראה בלוך לציבור הישראלי לעשות חשבון נפש נוקב ולהפסיק לתגמל שיח של שנאה ופילוג. היא הזהירה כי חזרה לשיח ה-6 באוקטובר מסכנת את עתיד המדינה מבית ומשרתת את האויב. "קיבלנו שיעור כל כך יקר ונוקב מחמאס... האם על הריבים והוויכוחים האלה נפלנו? אני קוראת לכולם להתעורר ולא לחכות לשיעור נוסף".