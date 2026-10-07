אאוץ': בן גביר לא הוזמן לכנס הרבנים של נתניהו וסמוטריץ'

יו״ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר לא הוזמן לכנס ההיערכות לבחירות שיקיימו מחר ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו״ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ׳ עם עשרות רבנים ומנהלי מוסדות תורניים בירושלים, תחת הכותרת ״מצילים את הימין״.

על פי הדיווח הבוקר (רביעי) בכאן רשת ב׳, הכנס הסגור צפוי להתקיים במלון אוריינט בירושלים ונועד לעסוק בהיערכות לקראת בחירות 2026, בחלוקת עבודה ובדרכים למיצוי אחוזי ההצבעה בגוש הימין. לפי הדיווח, בן גביר כלל לא ידע על קיומו של הכנס עד לפניית כאן חדשות.

הדבר מגיע ברקע המתיחות המתמשכת בין בן גביר לנתניהו. בדיווח צוין כי השניים לא קיימו בשבועות האחרונים שיחה אישית, למעט מפגשים בפורומים רחבים יותר, וכי בעוצמה יהודית רואים בהתנהלות האחרונה סימן נוסף להתרחקות בין הצדדים והוכחה נוספת לכך שנתניהו מתכנן להקים ממשלה רחבה עם אייזנקוט ללא עוצמה יהודית.

הכנס מתקיים גם לאחר שנתניהו וסמוטריץ׳ חתמו השבוע על הסכם עודפים לקראת הבחירות, בעוד עוצמה יהודית נותרה בשלב זה ללא הסכם עודפים.

היעדרותו של בן גביר בולטת במיוחד לנוכח אופיו של הכנס, שמבקש לרכז רבנים ובכירים במוסדות תורניים לצורך היערכות משותפת של נתניהו וסמוטריץ׳ למערכת הבחירות.