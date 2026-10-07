מעיין אדם: "חיבוק לא עוזר לי, תחשבו על מפל בקלפי"

מגישת הטלוויזיה ואשת התקשורת מעיין אדם שיתפה היום (רביעי) בסטורי זעקה כואבת ואישית במיוחד, שלוש שנים לאחר טבח ה-7 באוקטובר שבו איבדה את אחותה, מפל אדם ז"ל. לצד תמונה מרגשת שבה נראית אמה כשהיא רכונה ומרוסקת על תמונתה של מפל באתר הזיכרון, העבירה אדם מסר חד, חריף ופוליטי המופנה לעוקביה ולציבור.

"זה נחמד לחבק ונעים לקבל אימוג'י לב, אבל זה לא עוזר", כתבה אדם בפתח הדברים. "להשתתף בצער באמת – זה להשתתף במה שהכי מצער: שלוש שנים בלי חקירה, בלי אשמים. הילדה שלנו מתה, והממשלה רוצה רק להמשיך בחיים. היא בזה לנו ולנרצחים, למילואימניקים ולנופלים".

אדם הוסיפה פנייה ישירה למצביעי השלטון לקראת הבחירות: "אם היא תיבחר שוב, נראה בזה הצהרה שמבחינת עם ישראל – הכל קרה לטובה. אם תתני להם את קולך, את מונעת מאיתנו חקירה, משאירה את אמא שלי מרוסקת על תמונה ומודיעה למפל שהיא יכולה להתהפך בקברה". היא סיכמה בבקשה מתוחה אך נוגעת ללב: "זו זכותך המלאה, אבל אני מתחננת אלייך – תני לזה עוד מחשבה. אם לא בשבילי – בשבילה".

בהמשך, שיתפה אדם תגובה שקיבלה מעוקבת ימנית שכתבה לה: "אני ימנית מאוד, תמיד מצביעה לביבי, אבל לא הפעם... כשאתה ראש הממשלה ודבר כזה קורה – אתה אשם. האשם הכי גדול. כשאשים בקרוב פתק אחר – זה יהיה עבור מפל".

על כך הגיבה אדם בהתרגשות: "אם תחשבו עליה בקלפי, אני ארגיש לראשונה מזה 3 שנים האחות הכי טובה בעולם".