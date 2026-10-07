ינון מגל מכה על חטא: "זו היתה טעות, לא התכוונתי לפגוע"

מגיש ערוץ 14 ינון מגל, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm לסערה סביבו לאחר שקרא אמש למשפחות חטופים שיצאו נגד נתניהו, להתנצל בפני ראש הממשלה.

בדבריו אמר מגל: "כל האירוע הוא פוליטי. בגלל שאני מאוד משפיע חייבים לעשות לי כמו עלילת הדם שעשיתם על נתניהו, ניתקתם את זה מהסיפור, אתה (בן כספית) עשית מעשה מתועב. באופן מחפיר הדלקת את המדורה הזו כשאתה יודע שזה שקר".

עוד הוסיף מגל: "אני החרגתי את משפחות החטופים, אני לא חושב שצריך לדבר ככה על משפחות החטופים, הייתי צריך להבהיר את הדברים מוקדם יותר הייתי צריך לעשות את זה מלכתחילה וזו הייתה טעות, ואני לגמרי מקבל את הדבר הזה. לא הייתה לי שום כוונה לפגוע במשפחות".

בדברי הפתיחה אמש אמש מגל: "כל השמות שעכשיו אני מקריא לכם, השתתפו בספר 'מר הפקרה', אני אומר לכם שמדובר באנשים מתועבים, מתועבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק 'מחל' לנתניהו בקלפי בבחירות. מְחַל, מְחַל לנו, מְחַל לנו, כפר לנו, סלח לנו.

זו האפשרות היחידה שלהם לכפר על התועבה שהם עשו כשהם השתתפו בספר 'מר הפקרה'. וכל מי שהשתתף, תשלשלו את הפתק 'מחל', מְחַל לנו ביום הבחירות".

בסיום הקראת השמות מגל אמר: "כל השמות שהקראתי ייזכרו לדיראון עולם על עמוד הקלון, אלה האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל, שהעלילו עלילת דם על בנימין נתניהו, שהוא 'מר הפקרה'".