אחרי הסערה: יוסף חדאד חוטף מכה נוספת

יוסף חדאד ( צילום: יונתן סינדל, פלאש 90 )

מועמד מספר 2 במפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, הסתבך בשבוע האחרון לאחר שהופצו תיעודים שלו מלפני כחמש שנים, בהם הוא אומר כי הוא תומך בהקמת מדינה פלסטינית.

אמש (שלישי) חשף מיכאל שמש בחדשות 13, תיעוד נוסף של חדאד בו הוא מדבר על עתיד רצועת עזה. הפעם מדובר בתיעוד יחסית טרי, מלפני כשנתיים, אחרי ה-7 באוקטובר. בעיצומה של המלחמה אומר חדאד: "נפעל לשקם את רצועת עזה אחרי המלחמה", עוד הוא הוסיף כי בהמשך ישראל תוכל לסגת מכל סנטימטר ברצועת עזה. מדובר בעמדה שונה לחלוטין מעמדתו של וינטר, שדוגל בכך שיש לגרש את כל העזתים מהרצועה.

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יוסף חדאד נמסר: "מדובר במניפולציה. הוא אמר את הדברים לפני תכנית טראמפ ולפני שהכיר באופן אישי את יו״ר עמך ישראל, עופר וינטר". מאוחר יותר הוסיף חדאד וכתב: "‏עוד ספין עלוב של גורמים פוליטיים שכנראה לא מבינים מה זה הסברה ישראלית...

שימו לב איך הם ממשיכים גם בערב השבעה באוקטובר בניסיונות מאולצים להפוך אותי לפרו פלסטיני ואויב העם בזמן שאני ממשיך להילחם בחזית ההסברה הישראלית מול פרו פלסטינים עוינים כדי להגן על המדינה ועל חיילי צה"ל, כולל בימים אלה באירופה".