פרופ' כהן אליה מגיב לדיווח המפתיע על עמית סגל

משה כהן אליה ( יוטיוב / מכון ארגמן )

פרופסור משה כהן אליה, התייחס היום (רביעי) לדיווחים לפיהם הפרשן הפוליטי עמית סגל, מנהל מגעים עם ערוץ 13 בנוגע למעבר אליו.

"ישנם דיווחים על מגעים המתנהלים בין אסף רפפורט לבין עמית סגל. כאחד התנאים להגעתו לערוץ 13, סגל דורש לדלל את ההשפעה של רביב דרוקר על הערוץ", פתח כהן. "ערוץ 13 הוא מוטציה מאוד מוזרה בעולמות התקשורת. העיתונאים בו התרגלו לנהל את הערוץ. חודורוב ושות' הביאו את רפפורט כדי למנוע מפטריק דרהי, הימני, לקחת פיקוד. אבל רפפורט בא לעשות עסקים וטלויזיה טובה, והוא מבין היטב שהציבור הישראלי נע ימינה במיוחד לאחר השבעה באוקטובר. דרוקר וחודורוב עלולים לגלות שהמחיר של הבאתו של רפפורט הוא הראש שלהם.

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‏אצל קובן, רפפורט ציין לשבח את ינון מגל, כדמות כריזמטית ומרשימה טלויזיונית. הוא לא שלל את קליטת "הפטריוטים – הדור הבא" בערוץ. מעניין מה חושבים קרא, דרוקר, וגליקמן – על המחשבות האלה של הבוס שלהם".

עוד הוסיף הפרופסור: "הבחירות הקרובות הן חשובות מאוד עבור הזירה התקשורתית. כי אם אכן, כפי שמסתמן, הימין שוב ינצח, כי אז ערוצי השמאל יצטרכו לעשות התאמות כואבות מאוד מבחינתן באג'נדה שלהם.

‏כי לאורך זמן לא ניתן יהיה להחזיק פער כה קיצוני בין דעת הקהל לבין הדעה של עיתונאי הערוצים האלה. ואם הם רוצים להתאושש, התאמות רציניות – ולא רק פלסטרים בדמות תכנית לילה של "הימין הערכי" (אברי ושרקי) - נדרשות. וכן, גם המניפולציות האינסופיות שעושה יצחק עמית כדי לשמר את ההגמוניה התקשורתית הישנה, לא באמת יכולות להחזיק לאורך זמן.

כי הזמן הוא ימני".