ירדן ביבס במסר מצמרר ל-7 באוקטובר: "סליחה שאתם שם ואני פה"

שלוש שנים למתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר, ומשפחת ביבס לא מרפה מהכאב והגעגוע. הבוקר (רביעי) שיתף ירדן ביבס בחשבון האינסטגרם שלו מילים מצמררות המוקדשות לרעייתו שירי ולביניהם אריאל וכפיר.

בסטורי שהעלה על רקע שחור, כתב ירדן: "שירי אריאל וכפיר, סליחה! סליחה שאתם שם למעלה ואני פה. אני אוהב אתכם הכי בעולם תמיד בעולם".

המילים הקשות והמלטפות כאחד מדגישות את הגעגוע האינסופי, האבל והכאב הבלתי נתפס המלווים את ירדן בכל רגע מאז יום האסון.

רק אתמול תקף העיתונאי ינון מגל את עפרי ביבס, אחותו של ירדן ביבס, וטען כי היא צריכה להתנצל בפני נתניהו. בתגובה היא ענתה "היחידים שאבקש מהם סליחה עד יום מותי הם שירי, אריאל וכפיר".