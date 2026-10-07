התפתחות דרמטית בפרשת מלי וליאל יהלומי

מלי וליאל יהלומי ( באדיבות המשפחה )

מלי וליאל יהלומי, שבישראל היו בטוחים כי הן נעלמו אך נמצאו אחרי חודש בארגנטינה, נעצרו לפני זמן קצר בנמיביה בחשד להחזקת דרכונים מזוייפים, כך דווח היום (רביעי) בישראל היום. ההערכה בישראל שהמשטרה תתבקש להצטרף לחקירה.

כזכור, מלי (50) וליאל (23), תושבות אזור מודיעין, טסו לפראג ביום שלישי, 4 באוגוסט 2026, והמשיכו לווינה, שם שכרו דירה. הקשר איתן נותק ביום שישי, 7 באוגוסט. הטלפונים שלהן אותרו בשבת בבוקר ליד תחנת הרכבת בווינה, וכשהמשטרה נכנסה לדירה לא נמצאו בה חפצים שלהן. מאז מדינת ישראל נכנסה לסחרור, מאות אנשים החלו בחיפושים, העלו ספקולציות וניסו להבין להיכן נעלמו השתיים. שגרירות ישראל בווינה פרסמה ב-11 באוגוסט קריאה לציבור לסייע באיתורן. החקירה הועברה ליחידת להב 433 בהנחיית מפכ"ל המשטרה. ב-14 באוגוסט, שבוע לאחר ההיעלמות, אותרו האם והבת על אוטובוס בין-עירוני בדרכו לבואנוס איירס, ארגנטינה, במבצע של חטיבת המודיעין במשטרת ישראל בסיוע המשטרה המקומית. נמסר כי הן בריאות ושלמות, ושוחררו בתום תשאול. נקבע כי "אין חשד לטרור" ו"אין חשד לעבירה מצידן", וכי הקשר נותק ברצונן.