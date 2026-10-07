איזנקוט: "לא מצטער שהצטרפנו לממשלת נתניהו"

יו"ר מפלגת ישר! והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט התייחס הבוקר (רביעי), שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, להחלטתו להצטרף יחד עם בני גנץ לממשלה לאחר פרוץ המלחמה, והבהיר כי הוא אינו מצטער עליה.

בריאיון לקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב', אמר איזנקוט: "אני ראיתי בימים האלה את מדינת ישראל. שום שיקול פוליטי לא עמד, אלא איך להציל את מדינת ישראל, להביא לאחדות, להביא את הידע".

איזנקוט תיאר את המצב שבו, לדבריו, מצא את הנהגת המדינה עם כניסתו לממשלה: "הנהגה שיצאה משיווי משקל ובחוסר אונים גדול".

לדבריו, ההחלטה שלו ושל גנץ להצטרף לממשלה "תרמה תרומה ענקית שעוד תיוודע, למרות כל ההשמצות ותרבות השקר והשקרים שאני שומע כל יום על מה תרמנו או לא תרמנו".

בהמשך התחייב איזנקוט כי ממשלה שבה יהיה שותף תקים באופן מיידי ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר והתקופה שקדמה להם, עד עשור לאחור.

איזנקוט מתח ביקורת גם על תוצאות המלחמה וטען כי שלוש שנים לאחר הטבח מטרותיה עדיין לא הושגו. "זה דבר שאי אפשר לקבל אותו, זה כישלון", אמר.

לסיום תקף את המסרים של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדבריו, בעוד שבחודשים הראשונים למלחמה דיבר נתניהו על "ניצחון מוחלט", כיום הוא מדגיש כי לא נכנע.

"איזו מין אמירה זאת 'אני לא נכנע'?", תהה איזנקוט. "התפקיד שלך זה לנצח, לא לא להיכנע".