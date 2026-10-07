שינויים בערוץ 14: המגיש הוותיק מקבל תפקיד חדש במהדורה המרכזית

שינוי במהדורה המרכזית של ערוץ 14 לקראת הבחירות. העיתונאי והמגיש בועז גולן יצטרף לצוות הפרשנים של המהדורה וישמש כפרשן פוליטי, כחלק מחיזוק הדסק הפוליטי לקראת מערכת הבחירות הקרובה.

במסגרת תפקידו החדש צפוי גולן לסקר ולפרש באופן שוטף את ההתפתחויות בזירה הפוליטית ואת מערכת הבחירות.

במקביל, הוא ימשיך להגיש את תוכניתו הקבועה, "האולפן הפתוח".

גולן, ממייסדי אתר החדשות 0404, הוא מהדמויות הוותיקות בערוץ ומלווה אותו לאורך שנים כמגיש וכפרשן. כעת הוא מצטרף באופן קבוע לצוות הפרשנים של המהדורה המרכזית.

המינוי מגיע בין היתר על רקע מעברו של הפרשן הפוליטי לשעבר יעקב ברדוגו למערכת הפוליטית, ובמסגרת היערכות הערוץ לסיקור מערכת הבחירות הקרובה.