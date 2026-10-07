במיגונית שבה נפל ענר הי"ד; איזנקוט: "לא מינו אותו, הוא לקח אחריות"

שלוש שנים בדיוק לאחר מתקפת 7 באוקטובר, גדי איזנקוט הגיע הבוקר (רביעי), בשעה 06:29, למיגונית ברעים שבה נלחם ונפל ענר שפירא ז"ל. לצדו עמדו הוריו של ענר, שירה ומשה שפירא, שסיפרו לו במקום על רגעיו האחרונים של בנם.

"לפני איזה שבעה-שמונה חודשים היינו בטקס. שירה ומשה עלו לבמה לקבל הוקרה ותיארו בקצרה את מה שענר עשה פה", סיפר איזנקוט. "מיד לאחר מכן התראיינתי ושאלו אותי מהי מנהיגות במשפט אחד. אמרתי: מנהיגות במשפט אחד – לקיחת אחריות ודוגמה אישית".

לדבריו, סיפורו של ענר ממחיש בדיוק את שתי התכונות הללו: "למעשה אף אחד לא מינה אותו פה למפקד המיגונית – הוא לקח אחריות. הדבר השני, הוא נותן דוגמה אישית. הוא חושף את עצמו כדי להגן על כל ה-26 שנמצאים אחריו ולמעשה מחזיר עשרה, 11 רימונים, עד הרימון האחרון".

איזנקוט הוסיף: "בעיניי זה מופת של התנהגות, של גבורה עילאית. לעמוד פה עם סנדלים, עם שבר של בקבוק, ולנסות להגן על 26 אנשים שאת רובם הגדול אתה לא מכיר, ואתה עוד משאיר הוראות הפעלה של 'במידה ואני נופל – אתם תמשיכו'".

בהמשך אמר: "בעיניי זה מופת, דוגמה. אני לא רוצה לדבר על מהי לקיחת אחריות ומהי דוגמה אישית היום במדינת ישראל, אבל אלה הערכים שצריך להנחיל לדורות".

איזנקוט סיכם את דבריו בהתייחסות לרגעיו האחרונים של ענר: "סיפור הקרב והנפילה של ענר, בעיניי, זה מופת של אדם, של לוחם, שמודע לזה שהוא הולך לסיים את חייו ונלחם בגבורה עד השנייה האחרונה".