בן גביר על הגדר: "אסור שה-7.10 הבא יקרה בנתניה ובכפר סבא"

בן גביר ( עוצמה יהודית )

שלוש שנים בדיוק לאחר מתקפת 7 באוקטובר, יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע הבוקר (רביעי) בשעה 06:29 למחלף ניצני עוז, על קו התפר ובסמוך לטולכרם, ומסר הצהרה שבה הזהיר מפני תרחיש של חדירה ליישובים באזור השרון.

בן גביר בחר למסור את ההצהרה בשעה שבה החלה מתקפת 7 באוקטובר, כשהוא עומד בסמוך לגדר המערכת ולכביש 6. בדבריו התייחס לקרבה של ערי יהודה ושומרון לכביש וליישובים הישראליים באזור. "אנחנו כאן ב-7.10, השעה 6:29 על הגדר - סמוך לניצני עוז", אמר בן גביר. "ב-7.10 לפני שלוש שנים מדינת ישראל הופתעה. אסור לנו לחזור על אותה הטעות".

לדבריו, "אנחנו כאן מטרים ספורים מכביש 6, לא רחוק מנתניה ומעמק חפר. אני אומר בצורה הכי פשוט והכי ברורה: צריך לפרק את הרשות. לקחת להם את הנשקים. לפרז אותם. לעצור את אנשי הרשות. לא לחזור על אותה טעות פעמיים".

במקביל להצהרתו, מפלגת עוצמה יהודית הודיעה על השקת "מבצע הגשרים" - קמפיין שבמסגרתו יוצבו שלטי ענק על גשרים לאורך כביש 6 באזור השרון וקו התפר, המזהירים מפני מה שהמפלגה מגדירה כאיום של חדירה ליישובי האזור.