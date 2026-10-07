100 אלף מטרות ויותר מ-31 אלף שיגורים: נתוני שלוש שנות המלחמה

שלוש שנים חלפו מאז מתקפת 7 באוקטובר ופרוץ המלחמה, והבוקר (רביעי) מפרסם צה"ל את נתוני הפעילות המבצעית בכלל זירות הלחימה.

על פי הנתונים, מתחילת המלחמה תקף צה"ל כ-100 אלף מטרות בזירות השונות. עיקר התקיפות בוצעו ברצועת עזה, שם הותקפו כ-65 אלף מטרות. בלבנון ובסוריה הותקפו כ-28 אלף מטרות נוספות, באיראן כ-4,500 ובתימן כ-80 מטרות.

במקביל, במהלך שלוש שנות המלחמה בוצעו עשרות אלפי שיגורים לעבר מדינת ישראל. מרצועת עזה שוגרו כ-10,200, מלבנון כ-20 אלף, מאיראן כ-1,200, מתימן כ-90 ומסוריה כ-50.

הנתונים שמפרסם צה"ל כוללים גם את המחיר הכבד של המלחמה: 970 חללים נפלו בנסיבות מבצעיות. לצד זאת, יותר מ-70% מהחיילים שנפצעו במהלך המלחמה שבו לשרת.

45 אלף נעצרו או עוכבו ביהודה ושומרון

צה"ל מפרסם גם את היקף הפעילות ביהודה ושומרון מאז פרוץ המלחמה. במהלך התקופה אותרו והוחרמו יותר מ-3,800 אמצעי לחימה, וכ-45 אלף מבוקשים נעצרו או עוכבו לחקירה.

לדברי צה"ל, בין העצורים והמעוכבים היו פעילי טרור, מבוקשים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי, סוחרי ומחזיקי אמצעי לחימה, מיידי אבנים ובקבוקי תבערה ומסייעי טרור.

בנוסף, במהלך הפעילות בגזרה הוחרמו יותר מ-46 מיליון שקלים שלפי צה"ל יועדו למימון פעילות טרור.