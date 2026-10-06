עמית סגל מגיב לראשונה לדיווחים על המעבר לחדשות 13

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, הגיב הלילה (שלישי) לדיווח שפורסם ב-TheMarker, ולפיו הוא אינו פוסל מעבר לערוץ 13, אך הציב תנאי הנוגע למעורבותו של העיתונאי רביב דרוקר בערוץ.

סגל בחר שלא להתייחס באופן מפורש לגופם של הפרטים שפורסמו, ובמקום זאת תקף בחריפות את כלי התקשורת שפרסם את הדיווח.

"דעתי על דרוקר ידועה, אבל דעתי על המרקר עוד יותר ידועה", כתב סגל בחשבון ה-X שלו. "קחו בעירבון מוגבל כל דבר שנכתב בפמפלט התועמלני הזה".

התגובה מגיעה לאחר שב-TheMarker דווח כי בשיחות סגורות התייחס סגל לאפשרות של מעבר מחדשות 12 לערוץ 13. לפי הפרסום, סגל מוכן לשקול את המהלך כדי לשמש גורם מאזן בערוץ, אך הביע הסתייגות ממעורבותו הניהולית של דרוקר.

עוד דווח כי אסף רפפורט, מהבעלים החדשים של רשת 13, נפגש עם סגל בניסיון לגייסו לערוץ. לפי אותו דיווח, במסגרת המגעים עלתה אפשרות שסגל יגיש תוכנית פוליטית מרכזית, לצד תנאים שכללו גם מענק חתימה.

כעת סגל מגיב לפרסום, אך אינו מספק הכחשה מפורשת לעצם קיום המגעים או לפרטים שיוחסו לו, ומסתפק בקריאה לקוראיו להתייחס לפרסומי TheMarker "בעירבון מוגבל".