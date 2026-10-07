לוחמי צה"ל בתמרון בעזה ( דובר צה"ל )

במלאת שלוש שנים למתקפת הטרור של ה-7 באוקטובר, פיקוד דרום מפרסם היום (שלישי) סיכום מקיף של השינויים המבצעיים והמודיעיניים שבוצעו מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". הנתונים חושפים תמונה של מערכה עוצמתית נגד תשתיות הטרור של חמאס, לצד שדרוג נרחב של מערך ההגנה על יישובי הדרום.

על פי הנתונים שפורסמו, צה"ל חיסל במהלך המלחמה ארבעה ראשי זרוע בחמאס, 17 מפקדי חטיבות, 17 מפקדי חטיבות (מקביל לדרגת אלוף אצלנו) כ-60 מפקדי גדודים וכ-300 מפקדי פלוגות. המערכה כללה פעילות משולבת של חיל האוויר, אגף המודיעין ואגף המבצעים, במטרה לפרק את שרשרת הפיקוד של ארגון הטרור ולמנוע את יכולתו לבצע מתקפות נוספות. גם בימים אלה ממשיך צה"ל בחיסול שיטתי של מחבלים ומפקדים שפשטו לשטח ישראל, החזיקו חטופים והשתתפו בטבח. רק השבוע עדכן שר הביטחון ישראל כ"ץ כי חוסלו כ-4,000 מתוך 6,000 המחבלים שהשתתפו בטבח. מהפך בהגנת היישובים כחלק מהפקת הלקחים מאירועי השבעה באוקטובר, ביצע פיקוד דרום שינוי מקיף במערך הגנת היישובים הסמוכים לגבול עזה. שודרגו תשתיות ומרכיבי ביטחון רבים, בהם גדרות, דרכי ביטחון, עמדות ממוגנות, שערים, תאורה, מכ"מים ואמצעי תצפית. במקביל, חוזקו מחלקות ההגנה והרבש"צים באמצעי לחימה, מיגון, קשר ורחפנים. בנוסף, הוטמעה אפליקציית "נץ" לשיתוף מידע ולתקשורת מוצפנת בין כוחות ההגנה. הוצבו אמבולנסים ממוגנים ביישובים התופסים כוננות מרחבית, ובמסגרת תוכנית "מגן 46" הוגדל היקף האימונים משני אימונים בשנה לשמונה אימונים מורכבים. הוגדר "תיק הגנה" ייעודי לכל יישוב, והוקמו משל"טי הגמ"ר חטיבתיים לתגבור נוכחות כוחות ההגנה ביישובים. מערך הגנת היישוב הוטמע כחלק בלתי נפרד מתפיסת ההגנה הפיקודית, בשינוי מהותי מהמצב שהיה קיים לפני המלחמה.

רשימת בכירי האויב שחוסלו במהלך המלחמה ( דובר צה"ל )

40 מוצבים חדשים ומכשול מתקדם

במסגרת ארגון המרחב, הוקמו כ-40 מוצבים בשטחים שולטים, בהתאם לנתיבי ההתקפה הצפויים של חמאס ובאופן המאפשר ריכוז כוחות ואמצעים התקפיים ויציבת הדדיות בין המוצבים. בנוסף, הוכשרו ונפרצו עשרות קילומטרים של צירים בחזית ובעורף, לטובת חופש תנועה וניידות מבצעית.

בעקבות תחקור פריצת המכשול ב-7 באוקטובר, הוקם מכשול פיזי מסיבי הכולל יכולות טכנולוגיות מתקדמות מעל הקרקע ומתחתיה, במטרה לצמצם את יכולות האויב ולמנוע חדירה לשטח ישראל. המכשול החדש מהווה שדרוג משמעותי ביחס למצב שהיה קיים לפני המלחמה.

השמדת תשתיות הטרור

באמצעות מודיעין מדויק ולמידה מעמיקה של השטח, הושמדו וטוהרו מאות איתורים, לצד בורות שיגור, מחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות. בוצעה השמדה נרחבת וממוקדת של תשתיות תת-קרקע לאורך הקו הצהוב, ובהן מנהרות במרחב בית חאנון ומנהרת "דרור לבן".

שיטת הקידוחים השיטתיים יושמה ושוכללה במטרה להאיץ את איתור תשתיות התת-קרקע. מאז הפסקת האש באוקטובר האחרון בוצעו יותר מ-4,000 קידוחים, במסגרת המאמץ לאתר ולהשמיד את מערך המנהרות של חמאס.

הנתונים שפורסמו על ידי פיקוד דרום מצטרפים לדיון הציבורי הרחב סביב אזהרת שר הביטחון מפני תרחישים נוספים באזור, ולצד הדריכות המוגברת לקראת יום השנה למתקפת הטרור.