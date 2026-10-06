סקר מנדטים: גוש האופוזיציה צונח; ומי נשאר בחוץ?

סקר מנדטים חדש של ערוץ 16 שנערך על ידי מכון 'מאגר מוחות' מציג קרב צמוד במיוחד בצמרת ומפגין שוויון כמעט מוחלט בחלוקת הגושים.

על פי הנתונים, מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מובילה את התמונה עם 23 מנדטים, כשהיא מקדימה בפער זעיר את הליכוד בראשות בנימין נתניהו שמקבלת 21 מנדטים. במקום השלישי ניצבת מפלגת 'ביחד' המשיגה 14 מנדטים, ואחריה 'הדמוקרטים' עם 9 מנדטים וש"ס שסוגרת את החמישייה הפותחת עם 8 מנדטים.

שורה של מפלגות משיגות 7 מנדטים כל אחת, ובהן: עוצמה יהודית, הציונות הדתית-זהות, יהדות התורה, ישראל ביתנו והרשימה המשותפת. מפלגת רע"ם מקבלת 6 מנדטים, ואילו מפלגת 'עמך ישראל' עוברת את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים.

מנגד, איחודם של יועז הנדל וירון זליכה (המילואימניקים והכלכלית) אינו מצליח לעבור את אחוז החסימה ונותר מחוץ למפה הפרלמנטרית.

תמונת הגושים מראה כי גוש הקואליציה (כולל 'עמך ישראל') עומד על 54 מנדטים, מול 53 מנדטים לגוש האופוזיציה. המפלגות הערביות משיגות יחד 13 מנדטים (הרשימה המשותפת ורע"ם).