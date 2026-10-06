יואב גלנט באוניברסיטת רייכמן ( צילום: גלעד קוולרצ'יק )

ברט מקגורק, אחד מיועציו הבכירים והקרובים ביותר של הנשיא ג'ו ביידן לענייני המזרח התיכון, מפרסם ספר זיכרונות חדש ומספק בריאיון מיוחד לכתב ערוץ i24news עמיחי שטיין הצצה חסרת תקדים אל מאחורי הקלעים של המלחמה.

מקגורק, שהוביל מטעם הבית הלבן את המגעים הקדחתניים לשחרור החטופים, קובע באופן חד-משמעי כי מי שטירפד והכשיל פעם אחר פעם את ההגעה להסדרים היה ארגון הטרור חמאס. לדברי מקגורק, חמאס הציב דרישות בלתי אפשריות והשתמש בטקטיקות השהיה אכזריות לאורך כל תקופת המשא ומתן. הוא חושף פרטים מרתקים ודרמטיים על הדינמיקה המורכבת והשיחות הליליות המתוחות שניהלו הנשיא ביידן וראש הממשלה נתניהו ברגעי הכרעה קריטיים, הוויכוחים הנוקבים על התמרון הרגלי והסיוע ההומניטרי, והתסכול האמריקני מההדלפות המדיניות.

"רק הלחץ הצבאי הביא את העסקאות"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, המליץ לציבור לפנות זמן ולהקשיב לראיון המדהים. "אני ממליץ לכולם לפנות 45 דקות, לשפשף את האנגלית ולהקשיב לפרק מדהים שבו ברט מקגורק – אחד הבכירים בממשל ביידן, ממשל שממש לא אוהב את נתניהו ואת הממשלה הנוכחית – מנפץ שורה של שקרים על מה שקרה בעזה בשנים האחרונות", כתב סגל.

מקגורק מציג עמדה נחרצת בנוגע לאפקטיביות של הלחץ הצבאי. לדבריו, הלחץ הצבאי לא הרג חטופים, אלא למעשה רק לחץ צבאי הוא שהביא את כל העסקאות. "בלי לחץ צבאי, סינוואר לא היה משחרר לעולם אף אחד, אולי זה היה לוקח 10 שנים", מסר מקגורק בראיון. הוא הוסיף כי כל הסיפור על ששת החטופים שנרצחו ברפיח לכאורה בגלל לחץ צבאי – זה בדיוק ההפך. סינוואר לא התכוון בכלל ולא עלה על דעתו שזה יקרה, ולא הייתה אפילו התחלה של הצעה.

בנוסף, מקגורק התייחס לעמדת ממשל ארה"ב לגבי הלחימה ברפיח. לדבריו, ביידן לא התנגד לזה שישראל תיכנס לרפיח בגלל שישראל הייתה עקשנית ורצתה רק להילחם, אלא פשוט כי נמאס לו מהמלחמה והוא התחיל לשלם על זה מחיר פוליטי.

ההדלפות שטירפדו את העסקה

הגילויים של מקגורק מתיישבים עם טענותיו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, שטען כי גורם בעל עניין הדליף את המספר הסודי במשא ומתן והוביל לשבירת העסקה. גלנט חשף כי מסמך שעבר בין בנימין נתניהו, בני גנץ וגלנט קבע כי היעד יהיה שחרורם של 33 חטופים, אך המינימום שישראל הייתה מוכנה לקבל היה 18 חטופים.

לדברי גלנט, המספר 18 הודלף לתקשורת, מה שאפשר לחמאס להבין את הקו האדום הישראלי והביא לקריסת המגעים. "תחברו את כל הנקודות", רמז גלנט על זהות המדליף.

מזכיר הממשלה: "השבת החטופים מוקדם יותר הייתה תבוסה"

במקביל לגילויי מקגורק, מזכיר הממשלה והקבינט המדיני-ביטחוני יוסי פוקס יצא נגד בכירים במערכת הביטחון שטענו כי ניתן היה להשיב את כלל החטופים בשלב מוקדם יותר במלחמה. פוקס טען כי מהלך כזה היה מחייב נסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה ומתן התחייבות שלא לשוב ללחימה.

"צרם לי מאוד לשמוע בעיצומם של ימי הזכרון טענות מפי בכירים במערכת הבטחון שהיו באותם דיונים על כך שניתן היה להשיב את כל החטופים בשלב מוקדם יותר במלחמה", מסר פוקס. לדבריו, אותם בכירים יודעים היטב שהשבת כל החטופים בשלב מוקדם יותר הייתה מותנית בנסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה כולל מציר פילדלפי, וכן ערבויות בינלאומיות לכך שישראל לא תשוב למלחמה.

יוסי פוקס ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

תמונה מורכבת של המשא ומתן

הגילויים של מקגורק מציירים תמונה מורכבת של המשא ומתן לשחרור החטופים. מחד גיסא, הם מאשרים את הטענה כי חמאס היה זה שטירפד את העסקאות והציב דרישות בלתי אפשריות. מאידך גיסא, הם חושפים את המתחים והוויכוחים בין ישראל לארצות הברית, ואת התסכול האמריקני מההדלפות המדיניות שפגעו במאמצי המשא ומתן.

הראיון המלא של מקגורך עם עמיחי שטיין מספק הצצה נדירה אל תוך חדרי ההחלטות בבית הלבן ובממשלת ישראל, ומשכתב את התפיסה הציבורית של המגעים לשחרור החטופים. הספר החדש של מקגורק צפוי להיות מקור חשוב להבנת האירועים שהתרחשו מאחורי הקלעים במהלך המלחמה.