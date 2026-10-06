תנועת רגבים הגיבה היום (שלישי) בחריפות לאזהרה החריגה של ראש השב"כ דוד זיני בישיבת הקבינט האחרונה, בה חשף כי השב"כ מסכל באופן שוטף ניסיונות להקים גדודים כמו-צבאיים בפזורה הבדואית בדרום. "אנו נמצאים במצב חירום משילותי בנגב", הזהירה התנועה, תוך שהיא מדגישה כי "מדהים שדברים שידועים שנים נאמרים דווקא היום בשביעי לעשירי".

בהודעה מפורטת שפרסמה התנועה, צוין כי "במשך שנים אנו מתריעים מבדואיסטן - האיום הביטחוני המתפתח בנגב, באזורים שהפכו לאקס-טריטוריה ובתקופה האחרונה אף ביתר שאת, עם התגברות ההברחות באמצעות רחפנים". התנועה הדגישה כי מדובר בתופעה רב-ממדית המאיימת על ריבונות המדינה באזור.

זיני הבהיר בפני חברי הקבינט כי "יש מקומות בפזורה הבדואית עם תשתיות צבאיות שאנחנו מסכלים כל הזמן, ניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאיים, תופעה מאוד מדאיגה". האזהרה החריגה של ראש השב"כ מגיעה על רקע סדרת אירועים חמורים שהתרחשו בחודשים האחרונים באזורי הפזורה הבדואית, כאשר רק לפני כשבועיים נעצר חשוד ברצח בפזורה הבדואית לאחר מצוד נרחב.

תנועת רגבים פירטה את מכלול האיומים המתפתחים בנגב: "החל מתופעת הפוליגמיה המייבאת למרחב הנגב אלפי נשים מיהודה ושומרון שנסחרות בנגב ומגדלות דור עויין למדינת ישראל. דרך הקצנה לאומנית של גורמים אסלאמיים החודרים למוסדות חינוך ורווחה, ועד הכמויות העצומות של אמצעי הלחימה הקיימים בנגב לצד כלי נשק נוספים שוברי שוויון המוברחים מדי לילה מהגבולות אל שטחי המדינה".

התופעה של הברחות נשק ואמצעי לחימה לפזורה הבדואית אינה חדשה, אך היקפה הולך ומתרחב. בחודש אפריל האחרון הוגש כתב אישום נגד שלושה בדואים שניהלו רשת הברחות מירדן לישראל באמצעות רחפנים, כאשר הם העבירו סמים לירדן ובתמורה קיבלו כלי נשק שנמכרו בהמשך בתמורה לעשרות אלפי שקלים.

"אסור להתעלם מהאזהרות", הדגישה תנועת רגבים בסיום הודעתה. "נדרש מבצע מנע מקדים וסיכול האיומים רגע לפני שיהיה מאוחר מדי". התנועה קראה לממשלה לנקוט בצעדים נחרצים ומיידיים להשבת הריבונות הישראלית באזורי הפזורה הבדואית, לפני שהמצב יידרדר לנקודת אל-חזור.

יצוין כי בימים האחרונים התעורר ויכוח סוער בקבינט בין ראש השב"כ זיני לשרה אורית סטרוק סביב הדיון באלימות מתנחלים, כאשר זיני תקף את השרה בחריפות ואמר לה "את מנותקת" לאחר שהיא דרשה ממנו להתייחס גם לאלימות ערבית ביהודה ושומרון.