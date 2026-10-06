זלנסקי מזהיר: "יש מידע מודיעיני - רוסיה נערכת למתקפה חסרת תקדים"

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ( paparazzza\שאטרסטוק )

בדרך להסלמה? נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הזהיר הערב (שלישי) כי מידע מודיעיני מצביע על כך שרוסיה נערכת למתקפה נרחבת בקרוב. בדבריו קרא לציבור האוקראיני לשמור על עצמו, והתחייב להגיב לכל תקיפה רוסית.

"יש לנו מידע מודיעיני עדכני על כך שרוסיה נערכת למתקפה רחבה, בהיקף חסר תקדים" אמר זלנסקי. "אני קורא לכולם - שמרו על עצמכם, ותקפידו להישמע לאזעקות". "הכוחות האוקראיניים וחיל האוויר שלנו ערוכים להגיב במלוא כוחנו, בהתאם להיקף היכולות ההגנתיות העומדות לרשותינו" הוסיף והתחייב.

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זלנסקי המשיך ופנה למנהיגי העולם בקריאה לסייע לאוקראינה בציוד הגנתי. "יכולת התגובה שלנו תלויה במידה רבה גם בשותפות שלנו - בכל מנהיג ובכל מדינה בעולם שמחזיקה במערכות ההגנה הנחוצות שלנו, ושיכולות לספן אותן לנו" הסביר. "חיוני גם שתהיה לכך מוכנות פוליטית - בעיקר מצד ארה"ב, אירופה ושותפים נוספים".

"העולם גדול יותר מהרוע הרוסי, וההגנה על חיי בני אדם חייבת להיות מאמץ משותף" סיכם. "אני מודה לכל מי שאיתנו, ולכל מי שבאמת עוזר לכל אוקראינה".