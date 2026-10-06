חשיפה מדאיגה של כתב ערוץ i24news עמיאל ירחי מעלה השבוע את המודעות לאתגר ביטחוני חמור שמתרחש בזמן אמת בפזורה הבדואית בדרום הארץ. ראש השב"כ דוד זיני הזהיר בישיבת הקבינט האחרונה מפני תשתיות צבאיות שהוקמו באזורים אלה, תוך שהוא חושף כי מערכת הביטחון מסכלת באופן שוטף ניסיונות להקמת גדודים כמו-צבאיים.

"יש מקומות בפזורה הבדואית עם תשתיות צבאיות שאנחנו מסכלים כל הזמן, ניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאיים, תופעה מאוד מדאיגה", כך הבהיר זיני בפני חברי הקבינט, בהתבטאות חריגה שמעידה על חומרת המצב וההיקף האמיתי של התופעה.

האזהרה של ראש השב"כ מגיעה על רקע סדרת אירועים חמורים שהתרחשו בחודשים האחרונים באזורי הפזורה הבדואית. רק לפני כשבועיים נעצר חשוד ברצח בפזורה הבדואית בדרום לאחר מצוד נרחב, כאשר החשוד התחבא באזור שנחשב למוקד פעילות פלילית.

התופעה של הברחות נשק ואמצעי לחימה לפזורה הבדואית אינה חדשה, אך היקפה הולך ומתרחב. בחודש אפריל האחרון הוגש כתב אישום נגד שלושה בדואים שניהלו רשת הברחות מירדן לישראל באמצעות רחפנים, כאשר הם העבירו סמים לירדן ובתמורה קיבלו כלי נשק שנמכרו בהמשך בתמורה לעשרות אלפי שקלים.

על פי נתוני הפרקליטות, במהלך שנת 2025 תפסו כוחות הביטחון כ-90 אקדחים שהוברחו מירדן, זאת לצד זיהוי של אלפי חציות רחפנים בגבולות, כאשר רובן המוחלט לא סוכלו. "הדבר החמור הוא מה שלא נתפס", ציינו גורמים בפרקליטות, תוך שהם מזהירים כי "הצפת" מדינת ישראל באמצעי לחימה בלתי חוקיים מהווה סכנה מיידית לביטחון המדינה.