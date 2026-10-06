חשיפה מדאיגה של כתב ערוץ i24news עמיאל ירחי מעלה השבוע את המודעות לאתגר ביטחוני חמור שמתרחש בזמן אמת בפזורה הבדואית בדרום הארץ. ראש השב"כ דוד זיני הזהיר בישיבת הקבינט האחרונה מפני תשתיות צבאיות שהוקמו באזורים אלה, תוך שהוא חושף כי מערכת הביטחון מסכלת באופן שוטף ניסיונות להקמת גדודים כמו-צבאיים.
"יש מקומות בפזורה הבדואית עם תשתיות צבאיות שאנחנו מסכלים כל הזמן, ניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאיים, תופעה מאוד מדאיגה", כך הבהיר זיני בפני חברי הקבינט, בהתבטאות חריגה שמעידה על חומרת המצב וההיקף האמיתי של התופעה.
האזהרה של ראש השב"כ מגיעה על רקע סדרת אירועים חמורים שהתרחשו בחודשים האחרונים באזורי הפזורה הבדואית. רק לפני כשבועיים נעצר חשוד ברצח בפזורה הבדואית בדרום לאחר מצוד נרחב, כאשר החשוד התחבא באזור שנחשב למוקד פעילות פלילית.
התופעה של הברחות נשק ואמצעי לחימה לפזורה הבדואית אינה חדשה, אך היקפה הולך ומתרחב. בחודש אפריל האחרון הוגש כתב אישום נגד שלושה בדואים שניהלו רשת הברחות מירדן לישראל באמצעות רחפנים, כאשר הם העבירו סמים לירדן ובתמורה קיבלו כלי נשק שנמכרו בהמשך בתמורה לעשרות אלפי שקלים.
על פי נתוני הפרקליטות, במהלך שנת 2025 תפסו כוחות הביטחון כ-90 אקדחים שהוברחו מירדן, זאת לצד זיהוי של אלפי חציות רחפנים בגבולות, כאשר רובן המוחלט לא סוכלו. "הדבר החמור הוא מה שלא נתפס", ציינו גורמים בפרקליטות, תוך שהם מזהירים כי "הצפת" מדינת ישראל באמצעי לחימה בלתי חוקיים מהווה סכנה מיידית לביטחון המדינה.
האזהרה של זיני מתקבלת גם על רקע מתחים פוליטיים סביב הטיפול בפזורה הבדואית. בישיבת הקבינט האחרונה התפתח עימות חריף בין ראש השב"כ לשרה אורית סטרוק, כאשר זיני תקף את השרה בחריפות והאשים אותה כי היא "מנותקת" מהמציאות בשטח.
התבטאותו החריגה של ראש השב"כ בקבינט מעידה על כך שמערכת הביטחון רואה בתופעה של התארגנות צבאית בפזורה הבדואית איום ממשי וקיומי. הקמת גדודים כמו-צבאיים, לצד תשתיות צבאיות מפותחות, מהווה סכנה לא רק במישור הפלילי אלא גם במישור הביטחוני-לאומי, במיוחד כאשר מדובר באזורים הסמוכים לגבול עם ירדן ומצרים.
גורמים בכירים במערכת הביטחון מעריכים כי התופעה תמשיך להתעצם בשנים הקרובות, ללא טיפול מקיף ונחוש של הממשלה והרשויות. השאלה המרכזית שעומדת כעת על הפרק היא האם מערכת הביטחון והממשלה יצליחו לפעול בנחישות מספקת כדי לעצור את התופעה המדאיגה לפני שתהפוך לאיום ביטחוני מוחשי יותר.
פעם דיברתם על דין נגב כדין תל אביב, היום יש לנו צבא בדואי מתחת לאף! איזה מזל שסטרוק צועקת על ראש השב''כ בקבינט, ממש מרגיע