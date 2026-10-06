בצל המחאות בצרפת: לה פן מובילה בבחירות לנשיאות

מארין לה פן ( פרדריק לגראן\שאטרסטוק )

אתר ההימורים הבינלאומי פולימרקט מציב את מארין לה פן כמועמדת המובילה בבחירות לנשיאות צרפת שיתקיימו ב-18 באפריל 2027. למרות ירידה קלה בשבוע שעבר, בימים האחרונים לה פן החלה לעלות חזרה, ככל הנראה עקב גל המחאות האלימות בצרפת שנרשמו בימים האחרונים. על פי נתוני הפולימרקט, סיכויי הזכייה של לה פן עומדים כעת על 43 אחוז. גם אחרי מדורגים מועמדים ממפלגות הימין: ראש הממשלה לשעבר אדוארד פיליפ נמצא במקום השני עם 18 אחוז בלבז, וראש עיריית קאן, דויד ליסנאר, נמצא במקום השלישי עם 13 אחוז.

עוד באותו נושא טראמפ על הפרעות בצרפת: "הגירה המונית שיצאה משליטה" חדשות סרוגים

בקרב מפלגות השמאל, מנהיג המפלגה הקיצונית ז'אן-לוק מלנשון הוא המוביל, כשדורג כעת במקום הרביעי עם סיכוי זכייה של 12 אחוז. מועמד המפלגה של הנשיא היוצא עמנואל מקרון, יו"ר הסיעה בפרלמנט גבריאל אטאל, נמצא במקום השישי עם 2 אחוזים בלבד.

למרות הדירוג, יש לציין כי אתר פולימרקט חסום בצרפת מאז חודש יולי האחרון - כך שכל ההימורים על זהות הזוכה מאנשים שלא גרים במדינה וככל הנראה לא יצביעו בבחירות. ההחלטה על חסימת הפולימרקט התקבלה בהתאם לדרישת הרגולטור הצרפתי לענייני הימורים, שחששו מכך שהאתר עלול לחשוף משתמשים להפסדים כספיים משמעותיים ושחלק מההימורים המוצעים בו עלולים להיות נתונים למניפולציה.