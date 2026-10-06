סולברג הורה לנתניהו להסיר סרטון מהחשבונות שלו ברשת

נועם סולברג ( צילום: חיים גולדברג / פלאש 90 )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה הערב (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו להסיר את הסרטון שצולם בשבוע שעבר בבסיס חיל האוויר מחשבונותיו האישיים ברשת. עם זאת, נאמר כי מותר לו להשאיר את הסרטן בחשבונות הרשמיים של ראש הממשלה. בהחלטה נאמר כי "אין חולק על כך שבסרטון נעשה שימוש בנכסי הציבור: מטוס חיל האוויר ברקע ובסיס חיל האוויר. יתר על כן, ראש הממשלה מזכיר פעמיים את הבסיס, גם בקשר למסר שלו – דהיינו, אין מדובר בשימוש אגבי בלבד".

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בסיכום נקבע כי מכיוון שבסרטון נעשה שימוש בנכסי ציבור, פרסומו בחשבונות האישיים מהווה הפרה של חוק הבחירות ותעמולה אסורה. עם זאת "בחשבונות הרשמיים – הן חשבון המשרד, הן חשבון 'אישי' של ראש הממשלה – הסרטון נחשב לפרסום שתכליתו הגברה אינה תעמולת בחירות".

עוד נקבע כי מכיוון שהעתירה נדחתה באופן חלקי, נתניהו והליכוד חויבו בהוצאת העותרות על הצד הנמוך, בסך של 2,500 שקלים.