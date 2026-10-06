עמית סגל: מוכן לעבור לחדשות 13 בתנאי אחד

האם הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, בדרך לבצע את אחד המעברים המפתיעים ביותר שנראו במפת השידור בישראל? על פי דיווח באתר 'TheMarker', סגל אינו פוסל הצטרפות לשורות ערוץ 13, אך מעמיד לכך תנאי ברור ומשמעותי הנוגע ישירות לאחד הסמלים המרכזיים של הערוץ המתחרה.

על פי הפרסום, בשיחות סגורות התייחס סגל לאפשרות של מעבר לערוץ 13 והבהיר כי העניין יתאפשר רק תחת שינוי יחסי הכוחות במערכת. בדברים שהובאו בשמו נאמר כי הוא מוכן לשקול את הצעד כדי לשמש גורם מאזן בערוץ, אך הציג הסתייגות תקיפה ממעורבותו הניהולית של מגיש תוכניות התחקירים והאקטואליה, רביב דרוקר.

הדיווח מגיע בהמשך לחשיפה מאתמול ב-'TheMarker', לפיה אסף רפפורט, מהבעלים החדשים של רשת 13, נפגש לפחות פעם אחת עם הפרשן הבכיר במטרה לגייסו לשורות הערוץ. במסגרת אותן שיחות, הוצעה לסגל הגשת תוכנית פוליטית מרכזית לצד חבילת תנאים נדיבה במיוחד שכללה מענק חתימה.