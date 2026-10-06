שירה שפירא: "זה לא רק מכעיס, זה מזעזע"

סערת גיוס החרדים, האמירות החריפות של הנהגת הציבור החרדי, עתיד ההתיישבות והמלחמה על דמותה של הציונות הדתית – עמדו במרכז ראיון באולפן הפוליטי של 'סרוגים' בהגשת יוסי בן עטר.

המרואיינת, שירה שפירא – אמו של ענר שפירא הי"ד שנהרג במיגונית המוות ב-7 באוקטובר ומועמדת ברשימת 'ישר' לכנסת – מציגה עמדה נחרצת מול האתגרים הפוליטיים והחברתיים.

"זעזוע מול שלוש שנות לחימה": המתקפה על דברי הרב לנדו ושתיקת המנהיגים

בראשית הראייון התייחסה שפירא לאמירותיו של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, שיצא נגד שירות הציונות הדתית במלחמה:

שירה שפירא: "זה לא רק אנחנו שלא ממש אהבנו, אני חושבת שזה הציונות הדתית או בכלל כל מי שאכפת לו מכלל החברה הישראלית קשה לו מאוד לשמוע את הדברים האלה. שהוא כמנהיג של הציבור החרדי, שהוא שותף בכיר שעל פיו מתנהלת הקואליציה... זה לא רק מכעיס, זה ממש אפילו מזעזע.

אנחנו נמצאים אחרי שלוש שנים של מלחמה, בני הציונות הדתית יחד עם אחיהם מכלל הציבור הישראלי קורסים תחת הנטל, נמצאים במאות ימים של מילואים. רק עכשיו אחי, בן 49 עם ארבעה ילדים, יצא לעוד שלושה חודשים... ואנחנו שומעים שאנחנו שודדים את המדינה ואנחנו שונאי התורה."

שפירא הפנתה אצבע מאשימה כלפי הנהגת הממשלה וראשי המפלגות הדתיות בקואליציה:

שירה שפירא: "איך ראש הממשלה בנימין נתניהו ושאר מנהיגי הקואליציה לא מזדעקים כנגד זה... ואיך אחי בני הציונות הדתית לא קמים ואומרים. יש לגנות ולהגיד כל מיני אמירות, ויש בפועל לראות איזה חוקים הם העבירו. ראינו בליץ של חקיקה שעומדת לצד משתמטים... אז זה יפה אולי עכשיו לגנות – זה מינימלי, אבל זה ממש לא מספיק."

ארבעת עקרונות הברזל: עם מי תקים 'ישר' קואליציה?

בתשובה לשאלה באשר לשותפויות העתידיות של 'ישר' בראשות גדי איזנקוט, הציגה שפירא ארבעה תנאי סף.

שירה שפירא: "אצלנו יש ארבעה עקרונות מאוד ברורים: אנחנו רוצים שתהיה פה מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, מבוססת על ערכי מגילת העצמאות; שיהיה שירות לכולם – צבאי, אזרחי או לאומי; וגם הבהרנו והוספנו שחמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמיד אותו ולפרק אותו."

יוסי בן עטר: "זאת אומרת מבחינתך רע"מ כן, ש"ס ודגל התורה לא?"

שירה שפירא: "ממש לא רע"מ. אני לא רואה את רע"מ עומדת למול העקרונות האלה. רק מי שעומד על העקרונות האלה אנחנו רואים אותו שותף. האתגר הגדול של הבחירות האלה הוא להקים כאן ממשלה ציונית שלוקחת אחריות."

על יאיר גולן הוסיפה: "מפלגת הדמוקרטים חותמת עליהם, ולכן היא יכולה להיות שותפה... שוויון בנטל הוא לא אירוע זניח, הוא אירוע שקשור לביטחון המדינה. אנחנו לא נוכל להגן על עצמנו אם לא יהיה לנו צבא חזק ויציב שמבוסס על שירות כל חלקי החברה."

"איך אני נראית לך?": המענה לטענת "עלה תאנה"

בן עטר הציג בפני שפירא את טענות ח"כ משה סעדה, לפיהן הדתיים ב'ישר' משמשים כ"עלה תאנה". שפירא דחתה זאת בתוקף:

יוסי בן עטר: "הבאתי את השאלה הזו למשה סעדה... הוא אומר שאתם עלה תאנה, אין לכם שום השפעה במפלגת 'ישר'."

שירה שפירא: "תראה אם אני נראית לך כמו עלה תאנה... אנחנו אנשים דתיים, והציונות הדתית הערכית היא כזאת שלוקחת אחריות על כלל החברה הישראלית – ככה גדלתי עליה. סבא של משה סעדה היה ממקימי המפד"ל ומבוני הציונות הדתית, וגם סבא שלי. הציונות הדתית היא העמדה הערכית שלוקחת אחריות על כל חלקי החברה הישראלית ורוצה לדבר על עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. אלה הערכים שלי, ואני חושבת שהם הלכו לאיבוד במפלגות שמגדירות את עצמן ציונות דתית כי הן עמדו לצד משתמטים."

על הייצוג ברשימה ציינה: "מפלגת 'ישר' החליטה לשים בתוך העשירייה הראשונה חמישה אנשים שמגדירים את עצמם דתיים, ובתוך ה-20 הראשונים תשעה אנשים. וכך נראית מפלגת שלטון וכך נראית מפלגה שרוצה להיות בית גם לציבור הכללי וגם לציבור הדתי."

התיישבות וביטחון: "איזנקוט מעולם לא דיבר על מדינה פלסטינית"

על התיישבות וריבונות אמרה שפירא: "אנחנו בעד התיישבות, כל עוד היא על פי חוק כמובן והיא תומכת בביטחון מדינת ישראל. אנחנו רוצים לדבר על ריבונות ישראלית וגם התיישבות ביהודה ושומרון – אבל לא רק ביהודה ושומרון, גם בגבול הצפוני והדרומי, בגליל ובנגב המערבי."

"אנחנו לא מדברים על מדינה פלסטינית. היחיד שלא דיבר מעולם ולא פעל מעולם למדינה פלסטינית זה גדי איזנקוט. גדי אייזנקוט מעולם לא דיבר על מדינה פלסטינית, והוא אמר שהוא לא ישב במפלגות שלא מגדירות את חמאס ארגון טרור ורוצות לפרק אותו."

קרבות הגיוס: "להתרחק ממכונת הרעל"

בן עטר: אומרים בליכוד שיש טענה שמי ששלח את המשטרה הצבאית ודאג שהתמונות יצאו בשביל ללבות שנאה זה היועצת המשפטית לממשלה... את גם חושבת ככה?

שפירא: "תרבות של שקרים ומכונת רעל שמולידה שקרים ומייצרת אפקט של אדוות של שקר – זה דבר שאני מאוד מגנה אותו. אני לא מכירה את הסוגיה שדיברת עליה, אבל באופן כללי אני חושבת שאנחנו צריכים לדבוק באמת וללכת בדרך ישרה. אסור לנו ללכת שולל אחרי אמירות חסרות אחריות ושקרים. אני ממליצה לכולנו להיות שקופים, לדבר רק על עובדות ולא על שמועות לא מבוססות."

"באתי לתת, לא לדרוש": העבודה למען הצעירים

לסיום, כשנשאלה אילו תיקים תדרוש, השיבה: "אני לא דורשת, באתי לתת. אני לא דורשת תיקים, באתי לעבוד. באתי לתת את השליחות שלי לטובת מדינת ישראל... באתי לעבוד גם בשביל הלכידות החברתית וגם בשביל הצעירים של מדינת ישראל."

על הדור הצעיר חתמה: "אני מאוד מאמינה בדור הצעיר. אני חושבת שהוא הוכיח את עצמו מעל ומעבר – אם זה בשירות, בהתנדבות ובכלל ביכולת שלו להתמודד עם משבר ולצמוח ממנו. איפה שאני לא אהיה ממוקמת, אני אתרום ואראה את הזכות כאחריות וכשליחות. מנהיגים שבאים לעבוד בשביל הציבור, בשביל הצעירים ולעשות פה טוב יותר."