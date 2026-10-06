הרב חגי לונדין: זה מה שהולך לקרות בבחירות

על רקע החששות מהמפה הפוליטית והתקופות הסוערות, הרב חגי לונדין, מבט מעמיק ואופטימי לטווח הארוך על עתידה התרבותי והרוחני של מדינת ישראל.
"אנשים שחיים בדמיונות ובעולם מוחשי נורא מפחדים מה יהיה", פתח הרב לונדין בדבריו בכנס באוניברסיטת בר אילן. "אז הנה אני הולך לספר לכם מה יהיה: הגוש האמוני הולך לנצח, חד משמעית".
בהמשך סייג והבהיר כי אינו מתחייב במישור האלקטורלי המיידי: "זה לא התחום שלי, אני לא יכול להתחייב בזה. ייתכן שיהיה עוד אחד מהבלבולים, שתקום ממשלה מקרטעת שתתמוטט עם ערבים אחרי חצי שנה. אבל לטווח הארוך, שום דבר לא ישנה את המציאות".
הרב לונדין הדגיש את השינוי העמוק שמתרחש בחברה הישראלית: "מבחינה תרבותית, דמוגרפית, חברתית ורוחנית, מיום ליום עם ישראל נהיה יותר ויותר מסורתי ויותר ויותר לאומי. לעולם לא יחזור שלטון שמתנגש עם הערכים הנצחיים של עם ישראל".
כדוגמה להתעוררות הרוחנית הזכיר את האירועים בכותל המערבי: "בחודש אלול האחרון היו שני מיליון יהודים בכותל. בכל פינה נפתח דוכן תפילין, בכל מקום יהודים שבים אל אביהם שבשמיים. שום דבר לא יעצור את זה, זו האמת".
בסיום דבריו התייחס גם למחירים ולעיכובים שבדרך: "כל הפחדים והדמיונות יכולים להיות עיכובים, ויש לזה השלכות אדירות. אנחנו לא מזלזלים בשום עיכוב – עיכוב יכול לעלות לנו כמו שחווינו לצערנו בשביעי לאוקטובר, עיכוב יכול לגרום לאסונות אדירים. אבל לטווח הארוך – הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו, וזה מה שיקרה גם פה".
וואלה אתם ברצינות מאמינים שהפוליטיקאים האלה סופרים את המסורת שלנו???? העם ענק, ההנהגה על הפנים!