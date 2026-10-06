הרב חגי לונדין: זה מה שהולך לקרות בבחירות

על רקע החששות מהמפה הפוליטית והתקופות הסוערות, הרב חגי לונדין, מבט מעמיק ואופטימי לטווח הארוך על עתידה התרבותי והרוחני של מדינת ישראל.

"אנשים שחיים בדמיונות ובעולם מוחשי נורא מפחדים מה יהיה", פתח הרב לונדין בדבריו בכנס באוניברסיטת בר אילן. "אז הנה אני הולך לספר לכם מה יהיה: הגוש האמוני הולך לנצח, חד משמעית".

בהמשך סייג והבהיר כי אינו מתחייב במישור האלקטורלי המיידי: "זה לא התחום שלי, אני לא יכול להתחייב בזה. ייתכן שיהיה עוד אחד מהבלבולים, שתקום ממשלה מקרטעת שתתמוטט עם ערבים אחרי חצי שנה. אבל לטווח הארוך, שום דבר לא ישנה את המציאות".

הרב לונדין הדגיש את השינוי העמוק שמתרחש בחברה הישראלית: "מבחינה תרבותית, דמוגרפית, חברתית ורוחנית, מיום ליום עם ישראל נהיה יותר ויותר מסורתי ויותר ויותר לאומי. לעולם לא יחזור שלטון שמתנגש עם הערכים הנצחיים של עם ישראל".