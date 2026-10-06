טראמפ על הפרעות בצרפת: "הגירה המונית שיצאה משליטה"

טראמפ ומקרון ( פרדריק לגראן\שאטרסטוק )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (שלישי) לגל מחאות התלמידים בצרפת, כשבדבריו טען כי מדובר ב"הגירה המונית שיצאה משליטה" והאשים את אזרחי צרפת המוסלמים בניסיון להשתלט על המדינה באליומת.

"מה שקורה בצרפת זה לא פחות מהגירה המונית שיצאה משליטה" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. "זה לא עניין של בתי ספר, אלא האיסלאם שרוצה להשתלט על מדינה שפעם הייתה גדולה".

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כאמור, המחאות בצרפת פרצו ביום שני שעבר, לכאורה במחאה נגד הזנחת התשתיות בבתי הספר, הצפיפות בכיתות והמחסור במורים. עם זאת, ההתפרעויות - שנרשמו בעיקר בפרברים עניים ואזורים שבהם מתגוררים מהגרים רבים - שיקפו גם את המתיחות הפוליטית והחברתית בצרפת. רבים האשימו את מפלגת "צרפת הבלתי כנועה" של מנהיג השמאל הרדיקלי זא'ן לוק מלנשון בהסתה לאלימות ועידוד הפרעות, בעוד שמלנשון עצמו הכחיש את הטענות והאשים את המשטרה בהפעלת אלימות קשה נגד התלמידים. בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראו בין היתר תלמידים שהשחיתו כנסייה במחוז ונדי, כשהם צועקים ושרים שירים המזכירים פיגועי טרור ומחבלים צרפתים שביצעו אותם - בראשם הטבח במועדון הבטקלאן ב-2016. תיעוד נוסף הראה מפגיעים רעולי פנים בעיר אנטיב אשר יידו אבנים לעבר שוטרים והניפו דגלי מרוקו.

לפי נתוני המשטרה, מאז תחילת ההפגנות נעצרו מעל 6,000 בני אדם, רובם בני נוער. במשרד המשפטים ציינו כי 1,800 מהעצורים יועמדו לדין, ביניהם 1,483 קטינים. עוד נאמר כי לפחות 24 בתי ספר הוצתו או הושחתו, כששווי הנזק הכולל שנגרם לרכוש מוערך בעשרות מיליוני יורו.