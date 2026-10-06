עלייה בטמפ', גשם ורוחות: תחזית מזג אוויר

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מזג אוויר נוח יחסית צפוי ללוות אותנו במהלך הימים הקרובים, כאשר לקראת סוף השבוע אף ייתכן טפטוף מקומי באזורים מסוימים בארץ.

היום, יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיחזרו להיות קרובות לממוצע העונתי. בשעות הצהריים ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף. ביום חמישי יימשך מזג האוויר המעונן חלקית עד בהיר, ותורגש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות לצד ירידה באחוזי הלחות, בעיקר באזורי פנים הארץ ובסביבת ההרים. גם ביום זה ינשבו בשעות הצהריים רוחות ערות לאורך רצועת החוף. בסוף השבוע תימשך מגמת ההתחממות הקלה. ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובאזורי ההרים. בשעות הצהריים יוסיפו לנושב רוחות ערות בחוף.

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בשבת קודש יוסיפו למדוד טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובשרשרת ההרים, לצד רוחות ערות בצהריים לאורך מישור החוף. עם זאת, בשעות אחר הצהריים ייתכן שינוי במגמה וייתכן גשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית ותורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים. במקביל, עדיין ייתכן גשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה.